Hollandalı Savcılar: ‘Saldırganla Kurbanlar Arasında Bağ Bulunamadı’

Hollandalı savcılar Pazartesi günü Utrecht kentinde tramvayda silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Türkiye doğumlu Gökmen Tanış’la kurbanlar arasında bir bağ bulamadıklarını belirtti.

Yazılı açıklamada bölge savcıları olayı terörist saldırı olarak ciddi şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Saldırı nedeniyle Salı günü Hollanda genelindeki devlet binalarında bayraklar yarıya indirildi.

Utrecht kentinde bir tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, yaralananlar da olmuştu.

Saldırının ardından bölgede insan avı başlatan güvenlik güçleri 37 yaşındaki Gökmen Tanış’ı şüpheli olarak yakalamıştı.

Hollanda yasalarına göre Tanış’ın Perşembe günü Hakim karşısına çıkarılması gerekiyor.

Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. Buna göre saldırıda 19 yaşındaki bir kadınla, 28 ve 49 yaşlarında 2 erkek hayatlarını kaybetti. Durumu ciddi olan 3 yaralının yaşları ise 20 ile 74 arasında değişiyor.

