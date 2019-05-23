HABER

Hollandalı turistleri taşıyan taksiye tır çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 22:12 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda tatil yapan Hollandalı iki turisti havaalanına götüren taksiye virajı alamayan tırın dorsesi çarptı.

Kuşadası’nda tatil yapan Hollandalı iki turisti havaalanına götüren taksiye virajı alamayan tırın dorsesi çarptı. Kazada taksi şoförü ile Hollandalı iki turist yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Selçuk istikametine gitmekte olan ve önündeki virajı alamayan bir tırın dorsesi savrularak, seyir halindeki Ural İşçen yönetimindeki 09 T 4155 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol artasında takla atan ticari taksinin şoförü Ural İşçen ile takside yolcu olarak bulunan Hollandalı iki turist ağır şekilde yaralandı. Kuşadası’nda tatil yapan ve İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na giden iki turist ile taksi şoförü, Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kuşadası-Menderes karayolu kısa bir süre trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İzmir’de oğlu tarafından boğulan kadın Kuşadası’nda toprağa verildiİzmir’de oğlu tarafından boğulan kadın Kuşadası’nda toprağa verildi
Kuyuda mahsur kalan atı itfaiye kurtardıKuyuda mahsur kalan atı itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.