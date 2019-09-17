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Hollandalı turistlerin peştamal ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesi, turizm sezonun son günlerinde yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Hollandalı turistlerin peştamal ilgisi

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi, turizm sezonun son günlerinde yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle Hollandalı turistler, ilçede peştamal bornoz, plaj kıyafetleri, bluz ve gömlek gibi yöresel tekstil ürünlerine ilgi gösteriyor.
Datça limanı, Bodrum ve Marmaris gibi ilçelerden gelen gezi tekneleri ile dolup taşarken, tatilcilerin büyük çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturması, esnafın yüzünü güldürdü. Günübirlik turlarla ilçeye gelen yabancılar arasında ilk sıralarda yer alan Hollandalı turistler, karaya ayak basar basmaz, çarşı- pazar dolaşıp bol bol alışveriş yapıyor. Hollandalı turistler, peştamal bornoz, plaj kıyafetleri, bluz ve gömlek gibi yöresel tekstil ürünlerine ilgi gösteriyor. Datça'da esnaflık yapan Ulalı Fehmi Güler (54), son yıllarda yabancılar arasında peştamala olan ilginin arttığını söyledi. Güler, "Anadolu kadınlarının, pamuk, keten, bambu ve ipekten eski geleneklere göre kökboyası ve eski tezgahlarda elle dokudukları yüzde 100 doğal peştamallar, özelikle Avrupalı kadınların yeni gözdesi oldu. Anadolu'da yıllarca kullanıldıktan sonra, bir dönem neredeyse unutulmaya yüz tutan peştamalın Avrupalılar tarafından tercih ediliyor olması, bizi mutlu ediyor. Yoğun ilgi olunca, ürün çeşitlerimizi artırdık. Eskiden sadece banyodan çıkınca üzerimize sarmak için kullandığımız peştamal şimdi plajlarda, Avrupalı kadınların üzerinde pareo, bluz, plaj kıyafeti olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
Başta peştamal olmak üzere peştamaldan yapılan ürünlerin fiyatları ise şöyle; Peştamal 40- 50 TL. Bornoz 50- 100 TL. Plaj elbisesi 50 TL. Gömlek 50 - 70 TL. Peştamal koltuk örtüsü 50- 150 TL. Bluz 60 - 70 TL. Tunik 70 - 80 TL ve Peştamal havlu 40- 50 TL

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Hollandalı turistlerin peştamal ilgisiHollandalı turistlerin peştamal ilgisiHollandalı turistlerin peştamal ilgisiHollandalı turistlerin peştamal ilgisi

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