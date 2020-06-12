Hollandalı turizmcilerden hükümete tepki: 'Türkiye en az İtalya ve İspanya kadar güvenli bir tatil ülkesi'

Türkiye'de otelcilik yapan 276 Hollandalı yatırımcı ile Hollanda'daki tur operatörleri, hükümetin "zorunlu haller dışında gidilmemesini" istediği, turuncu listedeki Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasına son vermesini istiyor. Türk hükümetinin yanı sıra, turizmciler ve sivil toplum kuruluşları, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ile görüşerek, "Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli. Seyahat kısıtlamasına son verin" talebini dile getiriyor. Brüksel'deki Avrupa Komisyon kaynaklarının, 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa dışına seyahatlere izin verilebileceği yönündeki görüşü, Türkiye'deki turizmcileri umutlandırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'ya, Türkiye'nin 20 Haziran'dan itibaren Hollandalı turistleri ağırlamaya hazır olduğunu bildirdi. Türkiye'de bulunan Hollandalı turizmciler ise koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemi aldıklarını belirterek, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli bir tatil hizmeti sunmaya hazır olduklarını belirtiyor. Hollanda Televizyonu (NOS) ve AD gazetesinin araştırmasına göre, Akdeniz ve Ege sahillerindeki birçok otel ve tatil köyü, "korona geçirmez" önlemlerle tatile hazır. Konaklama merkezleri, konukların ateşinin ölçülmesi, plaj ve otellerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gibi bir dizi önlem aldı.

Otel ve tatil köylerinde, salgın riski nedeniyle açık büfe uygulamasına son verildi. Yemek servisi, görevli personel tarafından yapılacak. Çatal, bıçak takımı, yemekten sonra tek kullanımlık torbalara konacak. Bir konuğun ayrılmasından sonra, yeni bir misafirin girmesinden önce odalar boş tutulacak. Alanya'daki Eftalia Otelleri yöneticisi Bettina Bauch, güvenli bir tatil için her türlü hazırlığın tamam olduğunu söyledi. Türkiye'deki tesislerin, sezona Avrupa ülkelerinden çok daha iyi hazırlandığını söyleyen Bauch, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin, seyahat kısıtlamasını gevşetmesini beklediklerini vurguladı. Hollandalı bir başka turizmci, Natasha - Kruger Koyuncu da, Hollanda hükümetinin kararını anlaşılmaz buluyor. Koyuncu, "Hollandalı'ların neden Avrupa'da korona krizinden en fazla etkilenen İtalya'ya gitmesine izin veriliyor da, önlemlerin son derece katı olduğu Türkiye'ye gitmeleri kısıtlanıyor? İnsanlar bunu anlamakta güçlük çekiyor" diye konuştu. Hollanda'daki Türkiye kökenli kuruluşları ile tur operatörleri de, hükümetin seyahat yasağını kaldırması için girişimlerde bulunuyor. Tur operatörleri TUI ve Corendon ile Hollanda hükümetinin resmi danışma organı olan Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT), Hollanda Türk İş Adamları Derneği ve Hollanda Müslümanlar ve Hükümet İletişim Organı (CMO), Dışişleri Bakanlığı ile görüşecek.

Turizmciler ve örgüt temsilcileri, Türkiye'nin yurtdışından gelenlere karantina zorunluluğuna son verdiğini, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağını kaldırdığını anımsatacak. Temsilciler, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede, "Ankara, bu konuda belirsizliği giderdi. Artık sıra Hollanda'da. aralarında 500 bin Türkiye kökenli göçmenin de bulunduğu milyonlarca tatilcinin önünü kesmeyin. Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli bir ülke" mesajını iletecek. Hollanda henüz, ülkesinde çalışma ve oturma izni olanlar hariç, Türk vatandaşlarına vize ve uçuş izni vermiyor. Türkiye'de otelcilik yapan 276 Hollandalı yatırımcı ile Hollanda'daki tur operatörleri, hükümetin "zorunlu haller dışında gidilmemesini" istediği, turuncu listedeki Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasına son vermesini istiyor. Türkiye'de otelcilik yapan 276 Hollandalı yatırımcı ile Hollanda'daki tur operatörleri, hükümetin "zorunlu haller dışında gidilmemesini" istediği, turuncu listedeki Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasına son vermesini istiyor.