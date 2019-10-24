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Hollandalı ve Türk öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

 KARŞIYAKA Belediyesi ve İzmir Mavişehir Rotary Derneği tarafından, 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü dolayısıyla 'clean up' çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA Belediyesi ve İzmir Mavişehir Rotary Derneği tarafından, 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü dolayısıyla 'clean up' çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. 70 Hollandalı ve 70 Türk öğrencinin iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla çöp topladığı etkinlikte, iklim değişikliğiyle mücadelenin küresel bir sorun olduğu vurgulandı.
Avrupa Birliği'nin desteğiyle Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Mavişehir Rotary Derneği tarafından, 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü dolayısıyla 'Clean Up' çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Mavişehir Sahili'nde bir araya gelen 15- 19 yaş aralığındaki 70 Hollandalı ve 70 Türk öğrenci, sahil şeridi boyunca çöpleri toplayarak iklim değişikliğine dikkat çekti. Etkinliğe Hollanda Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Helene Rekkers, Kültür Müşaviri Eray Ergeç, İzmir Hollanda Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek katıldı. Plastikten arındırılmış bir hayat için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyleyen Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Akçiçek, "Şuna inanıyoruz ki tıpkı çevre sorunlarının mahalli kalmadığı gibi, tabiat ana için yapılan hiçbir şey de mahalli kalmıyor. Bugün Hollanda'dan gelen konuklarımızın bu etkinliğe dahil olmaları bu yüzden bizim için çok önemli. Bugün yaşadığımız yerleri nasıl korumamız gerektiği konusunda bir mesaj vereceğiz ve belediyelerimizle birlikte neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Tabiat ana için hepimiz güçlerimizi birleştirmeliyiz" dedi.
'BELEDİYE BAŞKANI OLMAMIN SEBEBİ BUDUR'
Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay ise şunları söyledi:
"Bir plastik cerrah iken, mesleği bırakıp belediye başkanı olmamın en önemli nedeni iklim ve çevre ile ilgili yaşadığımız sorundur. Görmüş olduğunuz deniz, bundan 10 yıl önce daha aşağı seviyedeydi, şu anda daha yüksek. Mavişehir villaları denizin biraz daha yükselmesi halinde sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Ben 53 yaşındayım, ancak sizler gençsiniz ve dünyada çok daha uzun süre yaşayacaksınız. İyi bir meslek sahibi olmak istiyorsunuz, iyi okullarda okuyorsunuz, çok para kazanmak istiyorsunuz, dünyanın güzel yerlerinde tatil yapmak istiyorsunuz, ama plastiksiz bir deniz bulabilecek misiniz bilmiyorum. Temiz bir hava, içecek temiz bir su bulabilecek misiniz, bilmiyorum. İnsanlar birer çöp üretme makinesi gibi çalışıyor. Ürettiğimiz çöplerin nereye gittiğini kimse düşünmüyor. Biz burada sadece görüntüyü kirletmekten bahsetmiyoruz, dünyayı yok etmekten bahsediyoruz. Bu bütün insanları tehdit eden bir sorun."

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