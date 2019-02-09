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Hollandalı yaşlı kadının çalınan bahçe cücesi 1 yıl boyunca Avrupa'yı dolaştı

09.02.2019 14:01 | Son Güncelleme

Hollanda'da yaşlı bir kadının bahçesinden çalınan cüce heykelciği bir yıl boyunca Avrupa'yı dolaştı. Hırsızlar, cücenin fotoğraflarından oluşan kartpostallarını sahibine yolladı. Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollandalı yaşlı kadının çalınan bahçe cücesi 1 yıl boyunca Avrupa'yı dolaştı

Hollandalı Anneke van den Berg adlı yaşlı kadının çalınan bahçe cücesi, 1 yıl boyunca Avrupa'yı dolaştı.

Jurgen adlı bahçe cücesi, bu hafta başında Deurne kentindeki evine geri döndü.

Hollanda'nın güneyindeki Deurne kentinde yaşayan 85 yaşındaki Anneke van den Berg'in bahçesindeki cüce heykelciği, yaklaşık 1 yıl önce çalındı.

Yaşlı kadın, bunun mahalledeki gençlerin işi olduğunu düşündü ve heykelcikten umudunu kesti.

Ancak bir süre sonra, Jurgen adını verdiği bahçe cücesi tarafından gönderilen bir kartpostal aldı.

Amsterdam'da olduğunu ve sahibinden kendisini merak etmemesini isteyen bahçe cücesi, zarfın içine Amsterdam Seks Müzesi'ne ait iki giriş bileti koydu.

Jurgen, kartpostala, "Ama bununla hiçbir ilgim yok. Seks müzesi için çok yaşlıyım" diye yazdı.

Dünyanın dört bir yanından kartpostal

Yaşlı kadın, birkaç gün sonra da bahçe cücesi tarafından Berlin'den gönderilen başka bir kart aldı.

Bu durum, Anneke van sen Berg için giderek eğlenceli bir hale dönüştü. Hollanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere Avrupa'nın diğer ülkelerinden bahçe cücesi Jurgen tarafından gönderilen kartlar gelmeye devam etti.

Bu hafta başında bir sabah kapısı çalan van den Berg, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Yaklaşık 1 yıl önce çalınan bahçe cücesi kapıya bırakılmıştı.

Yanında da Jurgen'in gittiği kentlerde çekilen fotoğrafların yer aldığı bir albüm bulunuyordu.

Yaşadıklarını Hollanda medyasına gülerek anlatan 85 yaşındaki dul kadın, bu eğlenceli oyunu kimin tertiplediğini merak ediyor.

Anneke van den Berg, cüce Jurgen'in yeni bir yolculuğa çıkmasından korktuğu için onu artık bahçede değil evin içinde tutacağını söylüyor.

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