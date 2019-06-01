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Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir süredir tek başına yaşayan Hollandalı Ansgar Driessen (53), geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir süredir tek başına yaşayan Hollandalı Ansgar Driessen (53), geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu. Yapılan otopsinin ardından beyin kanamasından öldüğü anlaşılan Ansgar Driessen’in cenazesi işlemlerin ardından vasiyeti üzerine çok sevdiği Gazipaşa’ya defnedildi.
Hristiyan olan Ansgar Driessen’in cenazesi Çamlı Mezarlıkta bulunan yabancılar mezarlığına defnedildi. Cenazeye papaz katılmazken, ailesinin isteği üzerine cenaze töreni Türk usullerine göre yapıldı. Tabuttan çıkarılarak kendisi için kazılan mezarlığa konan Driessen’in cenazesinin üzeri önce beton bloklarla ardından da toprakla örtüldü. Törende Driessen’in Rusya ve Hollanda’dan gelen yakınları kabir başında mum yaktı. Kabire kürekle toprak atan yakınları daha sonra kabrin üzerine kırmızı gül bıraktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde görevli imam, defin işlemi sonrası Driessen için helallik istedi. Daha sonra Driessen’in abisi Patrick Driessen cep telefonundan kardeşinin en çok sevdiği şarkıyı açıp baş ucuna telefonu bıraktı. Driessen’in yakınları göz yaşları içerisinde sessizce şarkıyı dinledi. Şarkının bitmesinin ardından Driessen’in yakınların yine Türk adetleri gereği mezarlıkta saf tutarak taziyeleri kabul etti.
Driessen’in abisi Patrick Driessen, kardeşinin Türkiye ve Gazipaşa’yı çok sevdiğini belirterek, “Buraya defnedilmeyi o istedi. Biz de yerine getirdik. Türklere samimiyetleri ve yardımseverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi

Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa’da Türk usullerine göre defnedildi
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