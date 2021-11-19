HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hollandalılar hala dünyanın en uzun insanları ancak boy ortalaması küçülüyor

Hollandalılar hala dünyanın en uzun insanları ancak boy ortalaması küçülüyor

19.11.2021 04:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın ve erkekler arasında boy uzunluğu oranları açısından dünyada ilk sırada yer alan Hollandalıların, zaman içerisinde giderek kısaldığı belirlendi.

Hollandalılar hala dünyanın en uzun insanları ancak boy ortalaması küçülüyor

Kadın ve erkekler arasında boy uzunluğu oranları açısından dünyada ilk sırada yer alan Hollandalıların, zaman içerisinde giderek kısaldığı belirlendi.

Hollanda İstatistik Kurumu'nun (CBS) verilerine göre, 2001 yılında doğan kadınlar, 1980 doğumlu kuşaklara göre, 1,4 santimetre daha kısaldı. Aynı dönemlerde doğan erkekler arasındaki boy farkı ise, 1 santimetre oldu.

Uzmanlara göre bunun nedeni, kısa boylu ülkelerden gelen göç ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi.

Hollanda toplumu, geçen yüzyıldan bu yana, dünyada boy ortalaması sırasında ilk sırada yer alıyordu. 1930 doğumlu erkeklerin ortalama uzunluğu 175,6 santimetreyken, 1989'lerde bu ortalama 183,9 santimetreye yükseldi.

Kadınlarda ise, 1930'larda 165,4 santimetre olan boy ortalaması 1980'de 170,7 santimetreye ulaştı.

Ancak CBS ve toplum sağlığı merkezlerinin ortak araştırmasına göre, 2000'li yıllarda Hollandalıların uzaması gerilemeye başladı. 19 yaşındaki Hollandalı bir kadının ortalama boy uzunluğu 169,3 santimetreye, aynı yaştaki erkeklerin ortalaması ise 182,9 santimetreye düştü.

Araştırmaya göre bunun nedeni, ortalama olarak daha kısa boylu insanların bulunduğu ülkelerden Hollanda'ya yönelik göçler.

Ancak, göçmen geçmişe sahip olmayan kişiler, özellikle kadınlar arasında da uzama oranı son yıllarda azaldı.

'Refah devleti, beslenme'

Kendisi de 2 metre uzunluğunda olan Groningen Üniversitesi Davranış ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gert Stulp, refah devleti ve beslenmenin, boy uzunluğu açısından önemli etkenler olduğunu söylüyor.

Stulp'un, Hollanda medyasında yer alan açıklamasına göre, refah devleti, küçük çocukların büyümesini ve sağlıklı gıdalara ulaşımını izleyen çocuk sağlığı merkezleri ile uzamada kilit bir role sahip.

Ancak genetik farklılıklar da, bunda etkili. Hollanda'nın hanı sıra Danimarka, İzlanda, İsveç, Finlandiya ve Norveçlilerin neden Avrupa'nın en uzun nüfusuna sahip olduğu, ancak genetik farklılıklarla açıklanabilir.

Stulp'a göre, uzamadaki durgunluk sadece Hollanda'nın sorunu değil, diğer ülkelerde de benzer bir durum söz konusu. Örneğin ABD'de de boy uzaması durağan hale geldi hatta kadınlar biraz daha küçülüyor

Bunun nedeni ise, insanların yeme alışkanlıklarının zamanla değişmesi. Gert Stulp, insanların giderek daha az yemesi, daha az çeşitli ve daha fazla yağlı yiyeceklere yönelmesinin kısalmada rol oynamış olabileceğini düşünüyor.

Uluslar arası araştırmalara göre, dünya genelinde erkekler arasındaki boy uzunluğu ortalaması konusunda Hollanda'yı Karadağ, Estonya ve Bosna Hersek izliyor. Bu ülkelerdeki erkeklerin ortalama boy uzunluğu 182 santimetre.

İzlanda ve Çek Cumhuriyeti de, yine uzun boylu erkeklerin yaşadıkları toplumlar.

Kadınlarda da yine Hollanda ilk sırada. Bunu yine yaklaşık 170 santimetre ortalama ile Karadağlı kadınlar izliyor. Danimarka ve İzlanda'da dünyanın en uzun boylu kadınlarına sahip ülkeler arasında.

Dünyanın en kısa boylu kadınları ise, 151 - 153 santimetre ortalaması ile Guatemala, Bangladeş, Nepal ve Doğu Timor'da yaşıyor.

Erkeklerin boy ortalamasının en düşük olduğu ülkeler de, 160 - 163 santimetre ile Doğu Timor, Laos, Solomon Adaları ve Papua Yeni Gine.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Bu kadarına da pes! İş yeri önünde uyurken gördü, yanına yaklaşıp...Bu kadarına da pes! İş yeri önünde uyurken gördü, yanına yaklaşıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası eleştirisi: Hangi Erdoğan?

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası eleştirisi: Hangi Erdoğan?

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler

Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler

Ankara'da bir apartmanda patlama

Ankara'da bir apartmanda patlama

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.