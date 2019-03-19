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Hollandalılar saldırıda ölenleri anıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

Hollandalılar, Utrecht kentinde tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler anısına olayın yaşandığı bölgeye çiçek bırakıp dua ediyor.Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı saldırının Türkiye doğumlu zanlısı Gökmen Tanış’ın soruşturması devam ediyor.

Hollandalılar, Utrecht kentinde tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler anısına olayın yaşandığı bölgeye çiçek bırakıp dua ediyor.
Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı saldırının Türkiye doğumlu zanlısı Gökmen Tanış’ın soruşturması devam ediyor. Hollandalılar saldırının meydana geldiği Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı’na, kurbanlar anısına çiçek bırakıp dua ediyor.
Hollanda Mahkemesi, Zanlı Gökmen Tanış’ın daha önce tecavüz ve hırsızlık da dahil olmak üzere farklı suçlardan yargılandığını ve hapse girdiğini belirtmişti.

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