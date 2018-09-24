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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:53 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Marjanne de Kwaasteniet, Türkiye'ye geldi - Marjanne de Kwaasteniet: "Türkiye-Hollanda ilişkilerinde olumlu rol oynamayı ümit ediyorum"

Türkiye ile Hollanda arasında ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinden sonra Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Marjanne de Kwaasteniet, "Türkiye-Hollanda ilişkilerinde olumlu rol oynamayı ümit ediyorum." dedi.

Hollanda hükümeti tarafından Ankara Büyükelçiliğine görevlendirilen Kwaasteniet, akşam Ankara'ya geldi.

Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kwaasteniet, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çok önemli bir an. Burada iyi zaman geçirmeyi ve Türkiye-Hollanda ilişkilerinde olumlu rol oynamayı ümit ediyorum." dedi.

Kwaasteniet, Türkiye'ye atanmadan önce ülkesinin NATO Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Büyükelçi Kwaasteniet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik büyükelçilerin karşılıklı atandığı 7 Eylül'de duyurulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak Şaban Dişli atanmıştı.

- Türkiye-Hollanda son dönem ilişkileri

Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk Konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.

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