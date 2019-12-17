Hollanda'nın arananlar listesinin başındaki uyuşturucu kaçakçısı yakalandı, çetesinin çökertilmesi için operasyon başlatıldı

Hollanda'nın arananlar listesinin başında bulunan kokain kaçakçısı Ridouan Taghi'nin Dubai'de yakalanmasının ardından, başında bulunduğu çetenin çökertilmesi için operasyon başlatıldı. Hollanda polisinin 5 ayrı kentte düzenlediği operasyonlarda, Taghi'nin 38 yaşındaki kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler; kara para aklayıp ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurmakla suçlanıyor. Polise göre, Taghi çetesinin ölümle tehdit ettiği yüzlerce kişi şu anda tehdit altında ve tehlike henüz geçmiş değil. Başına 100 bin euro ödül konan 41 yaşındaki Ridouan Taghi; cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama gibi çok sayıda suçlama nedeniyle uzun süredir aranıyordu. BAE'de bir villada yakalandı İspanya, Fas, Meksika, Kolombiya, İran'da da saklandığı belirtilen Taghi, Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'de bir villada yakalandı. Fas'ta doğan ve 3 yaşındayken ailesi ile birlikte Hollanda'ya gelen Ridouan Taghi, başarılı bir kolej öğrencisiyken uyuşturucu çeteleriyle tanıştı.

Küçük yaşta suç örgütlerine katıldığı için "Ufaklık" ya da "Patron" lakaplarıyla tanınan Taghi, kısa sürede Hollanda'daki kokain kaçakçılığının liderlerinden biri oldu. Taghi, çete üyeleri ile iletişim için Blackberry'nin de kullandığı, kırılması nerdeyse imkansız olan "Pretty Good Privacy" (PGP) gibi teknoloji olanaklarından yararlandı. Hollanda medyasına göre Taghi ve çetesi, çoğunluğu dezavantajlı gençlerden oluşan ve şiddetten çekinmeyen küçük bir ordu kurdu. İtirafçı çete üyesinin avukatını öldürttü Uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamanın yanı sıra, 5 ayrı cinayette infaz emri vermekle suçlanan Taghi'nin adı, geçen Eylül ayında Amsterdam'da avukat Derk Wiersum'un öldürülmesiyle yeniden gündeme geldi. Hakkındaki davada itirafçı olan eski bir çete üyesinin savunmasını üstlenen 44 yaşındaki Wiersum'un infaz emrinin Taghi tarafından verildiği belirtildi. Cinayetle ilgili olarak Ridouan Taghi'nin kuzeni gözaltına alındı. Hollanda makamları tarafından, "hukukun üstünlüğüne ve savunma hakkına saldırı" olarak değerlendirilen bu olay üzerine, Taghi'nin etrafındaki çember daraldı.