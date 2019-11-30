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Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 00:00 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'nda bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu belirtildi.

Açıklamada, açık tenli, 45-50 yaşlarındaki saldırganın polis tarafından arandığı ifade edildi.

Yerel medyadaki haberlerde ise olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bu arada, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibinin sevk edildiği, sokağın trafiğe kapatıldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı Hollanda Lahey

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