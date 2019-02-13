Hollanda'ya bağlı Curacao Adası, Venezuela muhalefetine hizmet edecek

Hükümetin bununla Venezuela halkına yapılan insani yardımın gerçekleştirilmesini hedeflediklerini ifade eden Blok, uygulanacak yöntemlerin geliştirilmesi için Curacao Adası ve ABD ile istişare edileceğini kaydetti.

Blok, Guaido ile ABD’nin, Curacao Adası’nın insani yardım için lojistik merkez olması konusunda prensip olarak karar verdiklerini belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela’daki insani yardım ihtiyacından dolayı hükümetin Curacao Adası yönetimi ile görüştüğünü belirtti.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun 23 Şubat'ta ülkeye sokacaklarını açıkladığı insani yardımın Kolombiya ve Brezilya'dan sonraki 3. toplanma merkezi ülkenin kuzeyinde, Karayip Denizi'ndeki Hollanda Antilleri'nin bölgesel başkentliğini yapan Curacao Adası olacak.

Blok, sosyal medya hesabından "Venezuelalıların insani yardıma ihtiyacı var. Bu yüzden Hollanda ve Curacao Adası yönetimi, Guaido ve ABD ile yakın iş birliği içinde adanın insani yardım merkezi olması için anlaştı." ifadelerini paylaştı.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince tanınan Guaido ve muhalefet ısrarla ülkenin insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve ABD’nin gönderdiği yardımlar, Kolombiya ve Brezilya’da toplanmaya başlamıştı.

Kendini devlet başkanı ilan eden Guiado, söz konusu insani yardımların 23 Şubat'ta ülkeye sokulacağını duyurmuştu.

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Portekiz'den sonra, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerin süreceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak gördüğünü" söylemişti.

