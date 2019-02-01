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Hollanda'ya yönelik Srebrenitsa kararını bozma çağrısı

01.02.2019 22:24 | Son Güncelleme

Hollanda'da başsavcı, ülkeyi Srebrenitsa katliamından kısmen sorumlu tutan kararın bozulması için çağrı yaptı.

Hollanda'ya yönelik Srebrenitsa kararını bozma çağrısı

Başsavcı, Hollanda askerlerinin karşı karşıya olduğu savaş tehdidinin gözardı edilmemesini istiyor.Hollanda'da Temyiz Mahkemesi'nin Srebrenitsa katliamından Hollanda devletini kısmen sorumlu tuttuğu kararın bozulması için çağrı geldi.

Hollanda Yüksek Mahkemesi'nin başsavcısı Paul Vlas, Temyiz Mahkemesi'nin 2017'de Hollanda askerlerinin Boşnakları korumak için yeterli çabayı göstermediği yönünde "anlaşılmaz" bir karar aldığını söyledi.

Vlas, mahkemenin kararını alırken hafif silahlı Hollanda askerlerinin karşı karşıya olduğu savaş tehdidinin gözardı edildiğini dile getirdi. Başsavcı, ikmal hattının kesilmesi ve Hollanda askerlerinin çekilmesi ihtimali nedeniyle Hollanda üssüne sığınan Boşnakların kaderlerinin belirsiz olduğunu savundu.

Tavsiye niteliği taşıyan görüşün herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yok, ancak ağırlığı bulunuyor. Yüksek Mahkeme'nin 19 Nisan'da alacağı nihai kararında başsavcının görüşünün de ele alınacağı belirtiliyor.

2017'deki kararında Lahey'deki Temyiz Mahkemesi, 1995 yılında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırplar tarafından katledilen binlerce Müslüman'dan 350'sinin öldürülmesinden Hollanda devletinin kısmen sorumlu olduğuna hükmetmişti.

Kararın gerekçesinde Hollanda devletinin "hukuka aykırı" davrandığını ve Hollandalı barış gücü askerlerinin insanlık dışı muamele ve infaz riski bulunmasına rağmen Sırpların, Müslüman erkekleri diğer kent sakinlerinden ayırmasına izin verdiği vurgulanmıştı.

Daha fazlasını okumak için: Hollanda Srebrenitsa'dan 'kısmen sorumlu'

Srebrenitsa'da ne yaşanmıştı?

1995 yılının Temmuz ayında Sırp birlikleri Birleşmiş Milletler'in koruması altındaki Srebrenitsa'yı ele geçirerek 8 bin Müslüman erkeği katletmişti. Hollandalı mavi bereliler Srebrenitsa'yı karşı koymaksızın General Ratko Mladiç komutasındaki Sırplara teslim etmişti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam olarak nitenlendirilen Srebrenitsa'da yaşananlar, 2007 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından 'soykırım' olarak tanınmıştı. Ancak mahkeme yaşananlardan Sırbistan'ın doğrudan sorumlu tutulamayacağına hükmetmişti.

rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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