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Hollywood Corona Salgını Sürecinde Porno Sektörünü Örnek Alabilir

14.05.2020 03:39 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını nedeniyle ABD sinema endüstrisi film prodüksiyonlarına ara vermek zorunda kaldı. Hollywood, nasıl ayağa kalkacağı konusunda ise daha hazırlıklı görünen bir başka sektörün adımlarını izleyebilir

Hollywood Corona Salgını Sürecinde Porno Sektörünü Örnek Alabilir

Corona virüsü salgını nedeniyle ABD sinema endüstrisi film prodüksiyonlarına ara vermek zorunda kaldı. Hollywood, nasıl ayağa kalkacağı konusunda ise daha hazırlıklı görünen bir başka sektörün adımlarını izleyebilir.

Los Angeles’ta porno film endüstrisi, 1990’lardaki AIDS hastalığı ve bu hastalığa neden olan ‘’insan bağışıklık yetmezliği virüsü ‘’(HIV) salgınına karşı kendi test sistemi ve veri tabanını oluşturmuştu. Şimdi ise bu sistemi Corona virüsüne karşı protokoller geliştirmek ve salgın süresince porno sektöründe üretimlerini sürdürüyorlar.

ABD’de ‘’yetişkin eğlencesi endüstrisi’’ olarak tanımlanan sektörün ticaret derneği ‘’İfade Özgürlüğü Koalisyonu’’ sözcüsü Mike Stabile bu durumu, ‘’Corona virüsünden daha ilk bahsedilmeye başlandığında kendimizi çok hazırlıklı hissettik çünkü zaten geçmişte bu endüstride test, temas takip ve prodüksiyonların durdurulması gibi deneyimlerimiz olmuştu’’ diyor.

Porno sektöründeki kurallar 1990’ların sonunda bir oyuncunun HIV testinde sahtecilik yaparak sektördeki başka oyunculara HIV bulaştırması üzerine oluşturuldu.

Sektörde PASS olarak bilinen ‘’Oyuncu Uygunluk Düzenleme Hizmetleri’’ sistemini eski bir porno yıldızı ve insan cinselliği üzerine doktorası bulunan Sharon Mitchell yarattı. Bu sisteme göre tüm porno oyuncuları 14 günde bir zührevi hastalıklar için test yaptırmak zorunda. Test sonuçları sisteme yükleniyor, böylelikle yapımcılar ve yönetmenler hangi oyuncunun hastalık taşımadığını ve çalışmaya uygun olduğunu görebiliyor.

‘’İfade Özgürlüğü Koalisyonu’’ sözcüsü Mike Stabile, Corona virüsünün çok daha kolay bulaştığını bu nedenle daha karmaşık bir sorun olduğunu; ancak ana akım Hollywood stüdyolarıyla sektörel deneyimleri paylaşmaya hazır olduklarını söylüyor.

Hollywood’da film stüdyoları, televizyon kuruluşları ve oyuncularla yönetmenleri temsil eden şirketler, haftalardır makyaj sanatçısından kamera ekibine herkesi Corona virüsüne karşı korurken prodüksiyonlara yeniden nasıl başlayacakları konusuna kafa yoruyor.

Ortaya atılan fikirler arasında oyuncular dahil tüm film ekibinin, çekim süresince karantina altına alınması, film setinde sağlık ekiplerinin bulundurulması, 12 saatte bir ateş ölçümü, kalabalık sahneler için bilgisayar efektlerinin kullanılması var.

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