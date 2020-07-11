Hollywood filmlerindeki bu ortak noktalara çok şaşıracaksınız! Meğer hepsinde...

Dünyada Hollywood sinemasının ne denli büyük bir etkiye sahip olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Birbirinden güzel yıldızlar, hayal evreni gibi mekanlar, çoğunlukla özenilen hayatlar... Hepsi bu büyülü ve büyük bütçeli dünyanın bir parçası. Ama Hollywood dünyasının da sürekli kendini tekrar eden yönleri ve artık kalıplaşmış detayları var. İşte Amerikan kültürünün tüm dünyaya armağanı olan Hollywood'un neredeyse her filminde karşımıza çıkan ortak noktalar...
Bir Hollywood filmi izlediğinizde bazı ayrıntılar mutlaka dikkatinizi çeker. Bunlar genellikle Amerikan kültürüne ait detaylardır. Yeme alışkanlıkları, giyim tarzları, müzik türleri gibi. Tabii milliyetçilik duyguları da olmazsa olmazlar arasında. Hollywood filmlerinde gökyüzünde dalgalanan bir Amerikan bayrağı mutlaka vardır.
Yağmurlu bir sabah arabanın içinde kahve içip donut yiyen polisler de hemen hepimizin beyninde yer etmiştir. Polis arabalarını filmin başka sahnelerinde takla atarken görmek de çok olağan.
Eğer kahramanımız bir şeyleri merak ediyorsa, sokakta televizyon ekranlarıyla kaplı bir vitrin görür. Ve ne tesadüftür ki haber bülteni açıktır! Böylelikle kahramanımız neler olup bittiğini hemen anlayabilir.
Hollywood filmlerinde gördüğümüz bir başka etkileyici resim de arkada büyük bir patlamayla yükselen alevler ve önde yürüyen havalı kahramanımıza ait. Kahramanımız çakmağı çakar, arkasına doğru fırlatır ve gösteri başlar!
Hollywood filmlerinde çirkin kadın yoktur, gözlüklü kadın vardır. Bir yerde saçı biraz dağınık, gözlüklü bir kadın gördüyseniz bilirsiniz ki o ilerleyen sahnelerde gözlüklerini çıkarıp saçlarını düzelterek filmdeki erkekleri büyüleyecektir.
Ayrıca etrafta silahların patladığı, alevlerin yükseldiği sahnelerde kadın oyuncuların saçlarını toplu görmeniz imkansızdır. O saçlar ahenkle rüzgarda dalgalanır.
Bir grup genç tatile çıkmıştır. Başlarına neler gelebileceği hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Gençler sırayla öldürülür. Ve, her ne hikmetse, ilk yakalanan mutlaka şişman ve gözlüklüdür!
Katilden kaçmaya çalışırken takılıp düşmeyen bir kurban görmeme ihtimaliniz de yok denecek kadar az. Kurtulmayı başaranlarsa mutlaka iki aşıktır.
Çöl kumlarının üzerinde ayağında sivri burun çizmeleri, belinde tabanca, başında şapkasıyla atın üzerinde bir kovboy resmi hepimizin zihninde mutlaka mevcuttur. Ara sıra kovboylarımız düelloya tutuşur ve bu esnada iki kovboyun arasından ufak bir çalı topu rüzgarla birlikte salınır.
Genellikle Amerika'nın batı eyaletlerinde geçen Western filmlerinde ahşap kapılı bir "Saloon" görürsünüz. Burada sık sık çatışma olur ve etraf karıştığında piyanist müziğin temposunu artırır.