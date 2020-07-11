Hollywood filmlerindeki bu ortak noktalara çok şaşıracaksınız! Meğer hepsinde...

Dünyada Hollywood sinemasının ne denli büyük bir etkiye sahip olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Birbirinden güzel yıldızlar, hayal evreni gibi mekanlar, çoğunlukla özenilen hayatlar... Hepsi bu büyülü ve büyük bütçeli dünyanın bir parçası. Ama Hollywood dünyasının da sürekli kendini tekrar eden yönleri ve artık kalıplaşmış detayları var. İşte Amerikan kültürünün tüm dünyaya armağanı olan Hollywood'un neredeyse her filminde karşımıza çıkan ortak noktalar...

OLMAZSA OLMAZLAR!

Bir Hollywood filmi izlediğinizde bazı ayrıntılar mutlaka dikkatinizi çeker. Bunlar genellikle Amerikan kültürüne ait detaylardır. Yeme alışkanlıkları, giyim tarzları, müzik türleri gibi. Tabii milliyetçilik duyguları da olmazsa olmazlar arasında. Hollywood filmlerinde gökyüzünde dalgalanan bir Amerikan bayrağı mutlaka vardır.

Yağmurlu bir sabah arabanın içinde kahve içip donut yiyen polisler de hemen hepimizin beyninde yer etmiştir. Polis arabalarını filmin başka sahnelerinde takla atarken görmek de çok olağan.

Eğer kahramanımız bir şeyleri merak ediyorsa, sokakta televizyon ekranlarıyla kaplı bir vitrin görür. Ve ne tesadüftür ki haber bülteni açıktır! Böylelikle kahramanımız neler olup bittiğini hemen anlayabilir.