HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Hollywood filmlerindeki bu ortak noktalara çok şaşıracaksınız! Meğer hepsinde...

Hollywood filmlerindeki bu ortak noktalara çok şaşıracaksınız! Meğer hepsinde...

İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Hepimiz Hollywood filmleri izlemeye bayılıyoruz. Dünyaca ünlü yıldızlar, birbirinden güzel şehirler ve daha bir sürü detayla göz kamaştırıcı bir dünya... Peki, tüm Hollywood filmlerinde mutlaka karşımıza çıkan benzer özelliklerin ne kadarının farkındayız? Bir Hollywood filminde olmazsa olmaz detaylar nelerdir? İşte tüm Hollywood klişelerini bir araya getirdiğimiz, eğlenceli yazımızı!

Hollywood filmlerindeki bu ortak noktalara çok şaşıracaksınız! Meğer hepsinde...

Dünyada Hollywood sinemasının ne denli büyük bir etkiye sahip olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Birbirinden güzel yıldızlar, hayal evreni gibi mekanlar, çoğunlukla özenilen hayatlar... Hepsi bu büyülü ve büyük bütçeli dünyanın bir parçası. Ama Hollywood dünyasının da sürekli kendini tekrar eden yönleri ve artık kalıplaşmış detayları var. İşte Amerikan kültürünün tüm dünyaya armağanı olan Hollywood'un neredeyse her filminde karşımıza çıkan ortak noktalar...

OLMAZSA OLMAZLAR!

Bir Hollywood filmi izlediğinizde bazı ayrıntılar mutlaka dikkatinizi çeker. Bunlar genellikle Amerikan kültürüne ait detaylardır. Yeme alışkanlıkları, giyim tarzları, müzik türleri gibi. Tabii milliyetçilik duyguları da olmazsa olmazlar arasında. Hollywood filmlerinde gökyüzünde dalgalanan bir Amerikan bayrağı mutlaka vardır.

Yağmurlu bir sabah arabanın içinde kahve içip donut yiyen polisler de hemen hepimizin beyninde yer etmiştir. Polis arabalarını filmin başka sahnelerinde takla atarken görmek de çok olağan.

Eğer kahramanımız bir şeyleri merak ediyorsa, sokakta televizyon ekranlarıyla kaplı bir vitrin görür. Ve ne tesadüftür ki haber bülteni açıktır! Böylelikle kahramanımız neler olup bittiğini hemen anlayabilir.

GÖSTERİ BAŞLASIN!

Hollywood filmlerinde gördüğümüz bir başka etkileyici resim de arkada büyük bir patlamayla yükselen alevler ve önde yürüyen havalı kahramanımıza ait. Kahramanımız çakmağı çakar, arkasına doğru fırlatır ve gösteri başlar!

HERKES Mİ GÜZEL?

Hollywood filmlerinde çirkin kadın yoktur, gözlüklü kadın vardır. Bir yerde saçı biraz dağınık, gözlüklü bir kadın gördüyseniz bilirsiniz ki o ilerleyen sahnelerde gözlüklerini çıkarıp saçlarını düzelterek filmdeki erkekleri büyüleyecektir.

Ayrıca etrafta silahların patladığı, alevlerin yükseldiği sahnelerde kadın oyuncuların saçlarını toplu görmeniz imkansızdır. O saçlar ahenkle rüzgarda dalgalanır.

ÖNDEN ŞİŞMAN VE GÖZLÜKLÜLER LÜTFEN!

Bir grup genç tatile çıkmıştır. Başlarına neler gelebileceği hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Gençler sırayla öldürülür. Ve, her ne hikmetse, ilk yakalanan mutlaka şişman ve gözlüklüdür!

Katilden kaçmaya çalışırken takılıp düşmeyen bir kurban görmeme ihtimaliniz de yok denecek kadar az. Kurtulmayı başaranlarsa mutlaka iki aşıktır.

ÇILGIN KOVBOYLAR

Çöl kumlarının üzerinde ayağında sivri burun çizmeleri, belinde tabanca, başında şapkasıyla atın üzerinde bir kovboy resmi hepimizin zihninde mutlaka mevcuttur. Ara sıra kovboylarımız düelloya tutuşur ve bu esnada iki kovboyun arasından ufak bir çalı topu rüzgarla birlikte salınır.

Genellikle Amerika'nın batı eyaletlerinde geçen Western filmlerinde ahşap kapılı bir "Saloon" görürsünüz. Burada sık sık çatışma olur ve etraf karıştığında piyanist müziğin temposunu artırır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Görür görmez telefonuna sarıldı! Böyle görüntülendiGörür görmez telefonuna sarıldı! Böyle görüntülendi
Uzmanlar uyardı! Akıllı telefonda kanser riski var mı? Satın alırken o özelliğe mutlaka bakın...Uzmanlar uyardı! Akıllı telefonda kanser riski var mı? Satın alırken o özelliğe mutlaka bakın...

En Çok Okunan Haberler

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

Bakan Koca'dan flaş açıklama: En az 1000 kişi...

Bakan Koca'dan flaş açıklama: En az 1000 kişi...

Galatasaray ilk bombasını patlattı

Galatasaray ilk bombasını patlattı

Yok artık dedirten photoshop! Süper minisine...

Yok artık dedirten photoshop! Süper minisine...

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

İlginizi Çekebilir

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Çekim yaptığı sırada ölümden döndü! O anları böyle görüntüledi

Çekim yaptığı sırada ölümden döndü! O anları böyle görüntüledi

Diğer Haberler
Bahçeden dönerken gördü! Dev çekirge, Tunceli’de görüntülendi

Görür görmez telefonuna sarıldı! Böyle görüntülendi

Bu kulübeyi nereye isterseniz oraya kurabilirsiniz

Bu kulübeyi nereye isterseniz oraya kurabilirsiniz

Korkunç anlar! Gözleri önünde yaşandı

Gördüğü an zıplamaya başladı! Dehşetin böylesi

Kastamonu'da 'udumbara' çiçeği görüldü! 3 bin yılda bir açtığına inanılıyor

3 bin yılda bir açıyor! Efsanevi çiçek: Cennetten gelen hayır

Konya'da 4 burun delikli buzağı: Hayretler içerisindeyim

4 burun deliği var: Hayretler içerisindeyim

Gören telefona sarıldı! Yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi

Çiftleşme dansı böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.