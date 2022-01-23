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Hollywood Gülüşü nedir? Ünlü diş hekimi Ayşe Hazal açıkladı

23.01.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada en çok aranan estetik operasyonlar arasında yerini alan Hollywood gülüşü; kişinin dudak, burun, çene, diş, diş eti ve yüzünün göz önünde bulundurulmasıyla kişiye en uygun olarak yapılan özel bir tasarımdır.

Hollywood Gülüşü nedir? Ünlü diş hekimi Ayşe Hazal açıkladı

Bu arada birçok başarılı işe imza atmış, alanında uzman Diş Hekimi Ayşe Hazal, Hollywood gülüşü hakkında bilgi veriyor;

“Hayatımızın birçok noktasında gördüğümüz; dizilerde ya da filmlerde karşımıza sıkça çıkan; Hollywood yıldızları gibi parlak ışıltılı, dişlere sahip olabilmekten kaynaklı adını diş hekimliği alanında “Hollywood Smile” olarak yazdıran bu tasarımlar; son yıllarda genç ve güzel görünmek için başvurulan operasyonlardan bir tanesi oluyor. Bu işlemler sayesinde kişiler çarpık ve sağlıksız görünüme sahip dişlerinden kurtulabiliyor. Bu işlemler esnasında ana amaç, gülüş tasarımı ile estetik diş görünümünün kazandırılması olarak karşımıza çıkıyor.”

Nöroestetik biliminde var olan bilginin bir insanın karşısındaki kişiye bakarken ilk önce yüze sonrasında ise aydınlık olan varlığa odaklandığını söyleyen Diş Hekimi Ayşe Hazal, bundan dolayı dişlerimiz ile gülüşümüzün ilk izlenimi oluştururken ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor ve anlatımına şu şekilde devam ediyor;

“Bir insan gülüşü aslında pembe, beyaz ve siyah olmak üzere üç rengi içerisinde barındırır. Burada yaptığımız işlem aslında sadece beyaz dişler ve pembe diş etlerini düzenlemekten ibaret değil. Bunlardan geriye kalan ve ağız boşluğunun gülümseme esnasında yarattığı siyah rengi de ne kadar az bir görünüme sahip hale getirirsek o kadar sağlıklı, güzel, parlak bir gülüş elde etmiş oluruz. Ayrıca adını yine son zamanlarda sıkça duyduğumuz altın oranı kişinin yüzünde yakalamaya çalışırız. Altın oran; bir bütününün parçalarının en uyumlu olacağı boyutları sunan sayısal bir değerdir. Bu oranı Hollywood gülüş tasarımında da mutlaka kullanır en iyi boyutları şablon olarak çıkartır ve böylece gülümseme esnasında yüzde var olan dengesizliği ortadan kaldırmış oluruz.”

Hollywood gülüşü tedavi şeklinin kişinin detaylı analizleri sonucunda belirlendiğini belirten Diş Hekimi Ayşe Hazal, duruma göre uygulanabilecek tedavileri şu şekilde sıralıyor;

• Diş beyazlatma
• Porselen lamineler
• Kompozit lamineler
• Tam seramik kaplamalar
• Zirkonyum destekli kaplamalar
• Ortodontik tedavi
• Eksik diş var ise implant tedavisi
• Diş eti cerrahisi

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