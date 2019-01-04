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"Hollywood" hayalini Türkiye'de gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 11:08 | Son Güncelleme

"Fetih 1453", "Mutluluk", "İftarlık Gazoz" ve "Yahşi Batı" gibi filmlerde görev alan Bosna Hersekli görüntü yönetmeni Mirsad Herovic, "Fetih 1453" filmi ile "Hollywood" hayalini Türkiye'de gerçekleştirdiğini söyledi - Herovic: - "Hollywood'un gişe rekortmeni filmleri gibi büyük bir filmde çalışma arzum ve hayalim Türkiye'de gerçekleşti. Artık Hollywood'a gitmek zorunda değilim" - "Cem Yılmaz, Türkiye'deki en büyük film yıldızı. İnanılmaz bir enerjiye sahip, profesyonel bir aktör. Ne istediğini çok iyi biliyor. O dost canlısı, iş birliğine ve iletişime açık biri"

SARAYBOSNA (AA) - KEMAL ZORLAK - Türkiye'de önemli işlere imza atan Bosna Hersekli görüntü yönetmeni Mirsad Herovic, "Fetih 1453" filminde görev alarak "Hollywood" hayalini Türkiye'de gerçekleştirdiğini söyledi.

Sinemadaki kariyerine 1970'li yılların sonunda henüz 18 yaşındayken adım atan Herovic, "Çingeneler Zamanı", "Babam İş Gezisinde", "Günler ve Saatler" ve "Yanan Ateş" gibi önemli projelerde yer aldı.

Son 20 yıldır Türk sinemasının başarılı projelerinde yer alan Herovic, bu süre zarfında aralarında "Fetih 1453", "Mutluluk", "İftarlık Gazoz" ve "Yahşi Batı" gibi başarılı filmlerin de yer aldığı 15 uzun metrajlı filmde görev yaptı.

Gerek elde ettiği başarılar gerekse kazandığı ödüllerle Bosna Hersek'in en başarılı sinema çalışanları arasında gösterilen Herovic, Türkiye'de de en çok aranan görüntü yönetmenlerinden biri olmayı başardı.

Herovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk olarak 1997 yapımı "Mektup" filminde görev aldığını anımsatarak, Türkiye macerasının nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

"1997'de Almanya'da bir film yaparken, arkadaşım Vilko Filac (Sloven görüntü yönetmeni) aradı ve Türkiye'de film çekmek isteyip istemediğimi sordu. Kendisi teklifi kabul edememişti, zira aynı dönemde Norveç'te bir film çekecekti. Filmin yönetmeni Ali Özgentürk'ü arayıp, 'Benim kadar iyi film çekebilecek bir adam var' demiş. Bu vesileyle ilk kez Türkiye'ye, İstanbul'a gittim. 20 yıldır Türkiye'de film çekiyorum."

Herovic, hem kültür hem de düşünce yapısı bakımından kendisine yakın insanlarla çalışmaktan büyük keyif aldığını kaydetti.

Avrupa'da da birçok tecrübesi olduğunu belirten Herovic, ancak Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini ifade etti.

Herovic, Türk sinemasının önemli bir gelişme yaşadığı dönemde çalışmaktan dolayı şanslı olduğunu belirterek, "Hem televizyon hem de film sektörü, 1997'den itibaren her açıdan büyük bir gelişme kaydetti." dedi.

- "Cem Yılmaz inanılmaz bir yetenek"

"Yahşi Batı" filminde Cem Yılmaz ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Herovic, "Cem Yılmaz, Türkiye'deki en büyük film yıldızı. İnanılmaz bir enerjiye sahip, profesyonel bir aktör. Ne istediğini çok iyi biliyor. O dost canlısı, iş birliğine ve iletişime açık biri." ifadelerini kullandı.

Herovic, her zaman "Yahşi Batı" tarzında bir filmde görev almak istediğini anlatarak, "Cem Yılmaz ile çalışma harika bir deneyimdi. Benim beğendiğim bir felsefeye sahip. Bir defasında nasıl bu kadar enerjik olabildiğini sorduğumda bana şu cevabı verdi: 'Biz komedi filmi çekiyoruz. Eğer biz gülmezsek, bu enerjiyi izleyiciye nasıl aktarırız?' Bu deneyimi bir kez daha yaşamak isterdim." diye konuştu.

- "Fetih 1453 önemli bir proje"

Görev aldığı bir diğer önemli projenin "Fetih 1453" olduğunu anımsatan Herovic, bu filmin Türk sinemasının en pahalı filmi olduğuna dikkati çekti.

Herovic, "Fetih 1453" filminin kendisi için çok önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, "Hollywood'un gişe rekortmeni filmleri gibi büyük bir filmde çalışma arzum ve hayalim Türkiye'de gerçekleşti. Artık Hollywood'a gitmek zorunda değilim. Sette 15 film kamerası vardı. Binlerce kostüm, dublör, atlar, doğal boyutlarında inanılmaz dekorlar vardı. O dönemde sadece Münih'te ve Hollywood'da bulunan donanımı kullandım. Çekimler 3 yıl sürdü. Benim için çok önemli bir profesyonel, sanatsal ve teknik deneyimdi." diye konuştu.

Türk sinemaseverlerin Bosna Hersek sineması hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığını söyleyen Herovic, "Onlar bizim sinemamızı daha çok Emir Kusturica filmleri ile tanıyor. Onun Türkiye'deki en çok bilinen filmi Çingeneler Zamanı. Biraz daha fazla ilgili olanlar Danis Tanovic'i, Jasmila Zbanic'i ve Aida Begic'i de tanıyor." ifadelerini kullandı.

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Cem Yılmaz fetih 1453 film görüntü yönetmeni Mirsad Herović

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