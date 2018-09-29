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Hollywood rüyası kısa sürdü! O şimdi sokaklarda yaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2018 07:46 | Son Güncelleme

Dönemin en ünlü modellerinden Loni Willison şimdilerde ışıltılı hayatından çok uzak bir yaşam sürüyor.

Bir zamanlar gelecek vaad eden, podyumların aranan yüzü olan ve gösterişli bir yaşam süren Loni Willison, artık tanınmayacak halde!

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Bir dönem ülkemizde de gösterilen Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde çocuk yıldız olarak tanınan Jeremy Jackson'ın eski eşi fitnes modeli Loni Willison, artık sokaklarda yaşıyor. Sadece birkaç yıl önce uzun sarı saçları, pahalı giysileri ve bakımlı görüntüsüyle objektiflere yansıyan 35 yaşındaki modem Willison, önceki gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi.
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Ama bu kez eski görüntüsünün yerinde yeller esiyordu. Saçlarını kısacık kestirmişti. Yüzünde makyajın izi bile yoktu ve üzerinde eski kıyafetler vardı. Üstelik günlerdir duş almamış gibi bir görüntü sergiliyordu.
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 Görüntülenmesine aldırmayan Willison, yakındaki bir çöplüğü karıştırdı ve işe yarar bir şeyler bulmaya çalıştı. Bulduklarını da bir market arabasına yığılı halde taşıdığı eşyalarının arasına yerleştirdi. 
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Loni Willison, eski bir çocuk yıldız olan Jeremy Jackson ile 2012 yılında evlendi. İlişkileri inişli çıkışlı biçimde devam etti. Ancak çiftin gösterişli bir törenle başlayan evliliği 2014 yılında sona erdi, çift yollarını ayırdı. Ondan sonra da Willison eskisi gibi toplum içinde görünmemeye başladı. Genç kadın iki yıl önce eski kocasının kendisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. 
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Çift mutlu günlerinde.
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Hollywood Loni Willison model

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