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  4. Hollywood'taki ünlüler Türkiye'yi tercih ediyor! "Sadece saç ekimi yapılmıyor"

Hollywood'taki ünlüler Türkiye'yi tercih ediyor! "Sadece saç ekimi yapılmıyor"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.10.2024 20:22
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Türkiye Sağlık alanında en çok turist ağırlayan 4. ülke konumunda! Birçok yabancı ünlü hem sağlıklarını hem güzelliklerini Türk hekimlerine emanet ediyor. Onların tercihleri Türkiye'nin sağlık turizmine de doping etkisi yapıyor. Herkes gelenlerin sadece saç ektirdiğini zannediyor ama durum farklı!

Hollywood'taki ünlüler Türkiye'yi tercih ediyor! "Sadece saç ekimi yapılmıyor"

Fransız aktör Gerard Depardieu, ünlü süper model Naomi Campbell, Hollywood’un ünlü oyuncularından Demi Moore ve daha nicesi... Yıldızlar, canlarını ve güzelliklerini Türk hekimlerine emanet ediyor. Ünlü isimlerin tercihi sağlık turizmine doping
oluyor.

"SADECE SAÇ EKİMİ YAPILMIYOR"

Özel bir hastane yöneticisi Dr. Uygar Üstün, yabancıların sadece saç ekimi yapmadığına da değinerek, "Sokaklarda kafası sarılı, saç ektirmeye gelmiş insanları görüyoruz tabi bu algıda seçicilik. Çünkü sadece saç ekimi yapılmıyor. Onkoloji, organ nakli başta olmak üzere inanılmaz derecede ciddi rahatsızlıklar için gelen insan grubu da var." dedi.

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Kimi saç ektiriyor, kimi dolgu yaptırıyor, kimi ise çok daha ciddi operasyonlar geçiriyor. Dertleri farklı olsa da dermanı Türkiye'de arıyor. Sağlık turizminde Türkiye her geçen gün daha da ileriye gidiyor. Turizme en büyük katkıyı yurt dışından gelen ünlüler yapıyor.

Ekol TV'nin haberine göre; Ünlü bir isim, sağlık turizminde Türkiye'yi seçince ülkesine döndüğünde Türk sağlık sisteminin elçisi olarak görev yapıyor. Dr. Uygar Üstün, öneren mekanizmanın yüzde 74'e kadar katkısı olduğunu söylüyor. Bunun ünlü bir kişi olması oranı yükseltiyor.

TÜRKİYE 'EN ÇOK TURİSTİ AĞIRLAYAN 4. ÜLKE' KONUMUNDA!

Yalnızca aktör ve fenomenler değil, siyasilerin de sağlık turizmine katkısı büyük.
Dr. Üstün, "Balkanlardan çeşitli bakanların, bakan yardımcılarının, ülke başkanlarının dahi gelip çeşitli ameliyatları hastanemizde olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Bunlar bazen basına açılıyor bazen gizli bırakılıyor. Türkiye, en çok turisti ağırlayan 4. ülke konumunda!

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Anahtar Kelimeler:
Turizm sağlık
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