Hollywood yanağı nedir? Hollywood yanağı yaptıranlar nasıl bir görünüme sahip oluyor?

Güzellik algısı tıpkı moda gibi dönem dönem değişime uğruyor. Kilo ise güzellik algısındaki en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yüzdeki yuvarlak ve dolgun hatlar daha çok genetik geçişli oluyor ve kişi zayıfladığında dahi değişmiyor. Bu noktada son yıllarda gün geçtikçe yaygınlaşan “Bişektomi” yani “Hollywood yanağı” uygulaması önem kazanıyor. İşlem, özellikle sosyal medyanın ve moda algısına yön veren ünlülerin etkisiyle her geçen gün daha fazla kadın tarafından tercih ediliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Atilla Eyüboğlu, bişektomi uygulaması hakkında merak edilenleri anlattı. KADINLAR DAHA GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN 'HOLLYWOOD YANAĞI' TERCİH EDİYOR Ergenliğe kadar olan dönemde yuvarlak ve dolgun hatlar çocukları şirin ve sempatik göstermektedir. Ancak ergenlikten sonra keskin ve düzgün sınırlar daha çekici algılanmaktadır. Son yüzyılda da keskin hatlar güzellik algısında popüler hale gelmiştir. Eski video ve fotoğraflarda kadınlar tombul ve yuvarlak hatlarıyla göze çarparken bugün daha keskin ve üçgen biçimler ön plana çıkmaktadır. İşlemin Hollywood yanağı ismini almasının sebebi ise Hollywood yıldızlarının birçoğunun tercih etmesiyle adının duyulmasından kaynaklanmaktadır. Bu ünlülerin en önemli temsilcisi Angelina Jolie’dir. İşlem, çiğneme kaslarının arasındaki yağ yastıkçıklarının alınmasıyla gerçekleşmektedir.

BU İŞLEM 25 YAŞINDAN SONRA YAPILABİLİYOR Uygulama esnasında yanak yağının azaltılmasıyla beraber elmacık kemiklerinin de kuvvetlendirilmesiyle daha estetik bir görüntü elde edilmektedir. Çok fazla yağ alınırsa yanak çökük kalır ve bu da kötü bir görüntü meydana getirir.Burada önemli olan doktor tecrübesidir. Hastanın yüzü bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Yüz yapısı aynı zamanda genetiktir. Yani ailede dolgun yanak var ise büyük ihtimalle akrabalarda da benzer şekilde olacaktır. Bu nedenle hasta diyet yaparak zayıfladığında dahi yanakları erimez. Bu nedenle tedavisi cerrahidir. Ancak işlem için genellikle 25 yaş beklenmektedir. Çünkü yanak yağı yastıkçıkları 25 yaşına kadar küçülmektedir. 45 DAKİKALIK İŞLEM SONRASI GÜNLÜK YAŞAMA DÖNÜŞ Ameliyat sırasında ağız içinden yaklaşık 1 cm’lik bir kesi yapılarak yağın yaklaşık yüzde 40’ı alınmaktadır. Yaklaşık 40-45 dakika süren işlem, sedasyon ya da genel anesteziyle yapılmaktadır.Ağız içinde kalan ufak dikişler kendi kendine düşmektedir. İşlem sonrası süreçte kısa süreli antibiyotik kullanımı, ağız bakımı ve gargara uygulanmaktadır. Diğer dikkat edilmesi gereken şey ise 1-2 günlük sıvı tüketimidir. Üçüncü günden sonra püre gibi yumuşak doku içeren gıdaların tüketimine başlanabilir. 1 haftadan sonra ise hasta normal beslenmesine başlamaktadır. Bişektomi ameliyatı sonrası ağız içinde şişlikler olabilmektedir. Bunun oturması yaklaşık 2-3 hafta sürer. İlk aydan itibaren de nihai sonuca ulaşılır. İşlem hastanın konuşmasını engellemez. İş ya da günlük etkinliklerine işlem günü dahi etkisi olmaz. İşlemden çıktıktan sonra hasta aynı gün işine dönebilir.