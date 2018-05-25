Hollywood yanağı yaptırıp bambaşka birine dönüşen ünlüler

Öncelikle Hollywood yanağı nasıl oluyor? Hemen anlatalım:

Hollywood yanağı yaptıran ünlüler

1 / 14 Yanağın içindeki yağlar alınıyor! Çene kemiğinin üzerindeki yağ dokusu çıkartılıyor ve orada bir çöküntü oluşturuluyor. Hani makyajla kontür yapıyoruz ya, işte onu doktorlar ameliyatla yapıyor. Ağız içerisinde yaklaşık bir santimlik kesikle yanağın her iki tarafından da yağ çıkarılıyor. Elmacık kemiği belirginleştiriliyor, yüz üçgen hatlara sahip oluyor. Gelin hep birlikte bu işlemi yapan ünlülere birlikte göz atalım ve siz de daha net oluşturun kafanızda görüntüyü.

2 / 14 Meryem Uzerli Listemize son zamanlarda yaptırdığı estetik müdahalelerle gündemde olan isim Meryem Uzerli ile başlayalım. Onu ilk tanıdığımızda yanaklı, hafif dolgun dudaklı bir güzeldi. Şimdi ise o yanaklar çukurlaştırıldı. Zaten dolgun olan dudaklara eklenen dolgu ise ortaya sağdaki görüntüyü çıkardı.

3 / 14 Fahriye Evcen Diğer bir isim ise Fahriye Evcen. O her ne kadar estetik müdahale yaptırdığını inkar etse de o yanaklar bizden kaçmaz!

4 / 14 Çağla Şıkel Çağla Şıkel de yüzümde estetik yok, botoks var diyor. Ama Yanaklarıyla oynandığı çok belli!

5 / 14 Petek Dinçöz Petek Dinçöz de Hollywood yanağının cazibesine kapılan isimlerden.

6 / 14 Deniz Akkaya Estetikle bambaşka birine dönüşen Deniz Akkaya da bu yöntemi uygulayanlardan.

7 / 14 Ebru Gündeş Ebru Gündeş de yüzümde estetik yok diyor ancak fotoğraf her şeyi açıklıyor.

8 / 14 İrem Derici Burnundan iki kereden fazla estetik ameliyat olan İrem Derici'nin yanaklarında da Hollywood yanağı işlemi var.

9 / 14 Demet Şener Demet Şener'in yanağındaki değişim de gayet belirgin ve göz önünde...

10 / 14 Almeda Abazi Almeda'nın yüzünde birçok estetik müdahale var; burun estetiği, kaş düzeltme, dudak dolgusu gibi... Bunların arasına en son eklenen ise Hollywood yanağı.

11 / 14 Yasemin Özilhan Yine burun estetiği, kaş, dudak dolgusu ve en son yanaklara Hollywood müdahalesinde bulunulan bir ünlümüz...

12 / 14 Ebru Şallı Ebru Şallı gayet çıkık olan elmacık kemiklerinden sıkılmış olacak ki müdahalede gecikmemiş. Çıkık elmacıklar yerine çukur yanağı tercih etmiş.

13 / 14 Gülşen Gülşen'in yanakları konuşuyor zaten bizim bir şey dememize gerek yok...