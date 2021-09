Hollywood Yıldızı Evinde Ölü Bulundu

Hollywood yıldızı ve The Wire dizisinin oyuncularından Michael K. Willams, New York’taki evinde ölü bulundu. Son olarak The Wire dizisinde Omar Little karakterini canlandıran oyuncu 54 yaşındaydı.

New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Williams’ın, gelen bir telefon üzerine Brooklyn’deki evine giden polisler sanatçının cansız bedeniyle karşılaştı.

New York Polisi, Michael K. Williams’ın ölüm nedenine dair bir açıklama yapmazken olayla ilgilli soruşturmanın sürdüğünü söylemekle yetindi.

Williams, bu yıl HBO yapımı Lovecraft Country’deki rolüyle Emmy ödüllerine de aday gösterilmişti.