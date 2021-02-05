Hollywood yıldızlarının güzellik sırrı yüz implantı nasıl yapılır?

Yüz implantı, konturun düzeltilmesi istenen yüz bölgelerine uygulanır. Genellikle elmacık kemiklerine uygulanır, yüzün orta bölgesinin dolgunlaştırılması ve düzeltilmesi, çene ucunun belirginleştirilmesi ve erkeklerde daha geniş görünüm sağlanması mümkün olabilir. Çene kemiğinin yanlarında ve alında da kullanılabilir. Hatta kulak için bile kullanılması mümkündür.

YÜZ İMPLANTI KİMLERE UYGULANIR?

Yüz implantı, yüz konturlarının kalıcı olarak düzeltilmesinin istendiği her hastada uygulanabilir. Alt sınır olarak kişinin gelişme çağını bitirmiş olması gerekmektedir. İleri yaşlara kadar çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

Tek taraftaki elmacık kemiğinin kırılmış ya da çökmüş durumlarda, bunları düzeltmek için de kullanıldığı olmaktadır.

YÜZ İMPLANTI UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Yüz implantı uygulaması öncesinde planlama yapılır. Çeşitli boyutlarda ve şekillerde implantlar mevcuttur, uygulanacak bölge için implant belirlenir. Seçim yapıldıktan sonra genellikle çoğu ağız içinden kullanılır. Dışarıdan herhangi bir iz görülmez.

Bazen de çene ucunun altı veya göz kapağının kenarı gibi izlerin neredeyse hiç görülmeyeceği gizli saklı bölgelerden yerleştirilir.