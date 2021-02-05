Hollywood yıldızlarının güzellik sırrı yüz implantı nasıl yapılır?

Yüz implantı, konturun düzeltilmesi istenen yüz bölgelerine uygulanır. Genellikle elmacık kemiklerine uygulanır, yüzün orta bölgesinin dolgunlaştırılması ve düzeltilmesi, çene ucunun belirginleştirilmesi ve erkeklerde daha geniş görünüm sağlanması mümkün olabilir. Çene kemiğinin yanlarında ve alında da kullanılabilir. Hatta kulak için bile kullanılması mümkündür.
Yüz implantı, yüz konturlarının kalıcı olarak düzeltilmesinin istendiği her hastada uygulanabilir. Alt sınır olarak kişinin gelişme çağını bitirmiş olması gerekmektedir. İleri yaşlara kadar çeşitli amaçlarla kullanılabilir.
Tek taraftaki elmacık kemiğinin kırılmış ya da çökmüş durumlarda, bunları düzeltmek için de kullanıldığı olmaktadır.
Yüz implantı uygulaması öncesinde planlama yapılır. Çeşitli boyutlarda ve şekillerde implantlar mevcuttur, uygulanacak bölge için implant belirlenir. Seçim yapıldıktan sonra genellikle çoğu ağız içinden kullanılır. Dışarıdan herhangi bir iz görülmez.
Bazen de çene ucunun altı veya göz kapağının kenarı gibi izlerin neredeyse hiç görülmeyeceği gizli saklı bölgelerden yerleştirilir.
Hastaya yüz implantı uygulandıktan sonra, eğer ağız içi implantlar kullanıldıysa, hastanın ağız içini temiz tutması için gargara ve soğuk gıdalar kullanmasını öneririz.
Birkaç gün boyunca soğuk kompresler uygulanması, sıcaktan ve güneşten kaçınılması önerilmektedir. Hastanın başını fazla eğerek ödeme yol açmasını istemeyiz. Birkaç hafta yüksek yastıkla yatılmasını arzu ederiz. Bunların dışında çok fazla kısıtlamalar bulunmamaktadır.
Yüz implantını nereden uyguladığımıza bağlı olarak iyileşme süresi değişmektedir. Ağız içinden uygulandığında, kendi kendine emilen dikişler kullanıldığında, yaklaşık 10 gün civarında düşecektir. Ameliyat ödemleri de yavaş yavaş dağılmaya başlayacaktır.
Operasyon ciltte yapılan kesiler ile gerçekleştirildiyse, bunlarda da süre yaklaşık 10 gündür. Kişi bu sürede rahatlıkla sosyal hayatına dönüş yapacaktır.
Yara izleri yüz implantları ile düzeltilmez. Çünkü bu iz düzeltmeye yönelik bir operasyon değildir. Kontur düzeltmek için uygulanan bir operasyondur. Şeklin düzeltilmesine yöneliktir. Dolgu malzemesi gibi düşünülmelidir.
Elmacık kemiği çökük olduğunda ya da çene ucu geride olduğunda, bunların konturlarının belirginleştirilmesi için uygulanan bir yöntemdir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum