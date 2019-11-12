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Hollywood yıldızlarının hayran kaldığı, Michael Dougles’ın unutamadığı köy büyük ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:06 | Son Güncelleme

Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde bulunan Etrim köyü, el dokuması kilim ve halıları ile Bodrum’u dünyaya tanıtıyor.

Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde bulunan Etrim köyü, el dokuması kilim ve halıları ile Bodrum’u dünyaya tanıtıyor. Asırlık halıları ile nam salan Etrim, Holywood yıldızları, iş adamları, prensesler ve birçok ünlü ismin Türkiye’deki uğrak noktası haline geldi.
Bodrum’un öteki yüzü olan Etrim köyü doğallığını koruyarak yıllara meydan okumuş. Yemyeşil doğası ve cana yakın insanları olan bu köyün halıları da oldukça meşhur. 1950 yılından önce dokunmuş halıların bulunduğu köyde, ipek halı ya da sandıklardan çıkarılmış çeyizlik bir halılar bulunuyor. Burada halı üretenler her halının bir hikayesi olduğuna ve halıların onlarla konuştuğuna inanıyor.
Etrim Halıcılığın sahibi Engin Başol, köyü ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlere asırlık halıların hikayesini anlatıyor. Karaova olarak bilinen bölgede 100 yaşın üzerinde halıların olduğunu belirten Başol, “Halılarımız annelerimizin ve anneannelerimizin sandıklarından çıkar. Renkleri onları özgün yapar. Üzerindeki desenleri onları özgün yapar. Renk ve ölçü seçimini tamamen halıyı dokuyan kadınlar yapmıştır. Hiçbir dizayn ile yapılan motifler değildir. Bir kadının içinden geçen, hayatını ve yaşam tarzını yansıtan halılardır. Çok değerli halılardır, sandıklardan çıktığı için aileler genellikle saklamayı tercih eder. Zaman zaman ihtiyaç doğrultusunda satarlar. Bu halılar yıllar önce çeyiz olarak dokunmuş ve 150 yaşına kadar bulunabilir” dedi.

Hollywood yıldızlarının uğrak noktası
Köylerini birçok ünlü ismin ziyaret ettiğini belirten Başol, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz ne kadar yerelsek, o kadar evrenseliz diyoruz. Yerel değerlerimize sahip çıkıyoruz ve yerel değerlerimizi koruyoruz. Onlarda bizi evrensel yapıyor ve dünyanın her yerinden insanlar gelip bizi ziyaret ediyor. Bunların içerisinde tanınmış film yıldızları, siyaset insanları var. Bu kültürü bizimle beraber Etrim köyünde tanıyorlar.”

Oscar ödüllü Michael Douglas’ın unutamadığı köy
Michael Douglas’ın uzun yıllar öne köylerini ziyaret ettiğini belirten Başol, “Michael Douglas, geçtiğimiz yıllarda bir İtalyan gazetesine verdiği röportajında bizden bahsetti. Bizim köyümüzde yaşadığı tecrübe ve anı ona dünyada ünlü olmanın ne demek olduğunu anlatmış. Dolayısıyla bizim hakkımızda tekrar güzel şeyler söylemişti. Bu bizi çok mutlu etti. Onun bu sözlerinden ve haberlerden sonra Amerika’dan bize çok tanınmış isimler geldi”dedi.
Oscar Ödüllü sinema oyuncusu Michael Douglas, bir İtalyan gazetesindeki röportajında, Türkiye’de televizyonu bile olmayan ıssız bir köydeki bir halı imalatçısının kendisini ismiyle tanımasından duygulandığını anlatmıştı. 1989 yılında Türkiye’ye ailesi ile gelen Douglas, Bodrum’da tatil yapmış ve daha sonra bir halıcıya uğramıştı. O zamanlar televizyon bulunmayan Etrim köyünde halıcılık yapan Mehmet Başol ile tanışan Douglas, kendini tanıyan Başol’dan çok etkilendi. Aradan 25 yıl geçmesinin ardından bir İtalyan gazetecisinin ’en çok etkilendiğiniz anınızı anlatır mısınız’ sorusu üzerine 64 yaşındaki Douglas, Türkiye’yi gezmeye gittiği yıllarda bir köye uğradığını ve o dönemlerde televizyon bile bulunmayan köyde halıcılık yapan bir Türk vatandaşının kendisini tanıması olduğunu söylemişti.

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