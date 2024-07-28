Hollywood yıldızlarının sesi hayatını kaybetti

Seslendirme, oyunculuk dalında adından oldukça söz ettiren Uğur Taşdemir tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberi üyesi olduğu Oyuncular Sendikası, ‘‘Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun 🙏#UğurTaşdemir pic.twitter.com/P5uXEpcdIj — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) July 28, 2024

UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?

20 Ekim 1965 tarihinde dünyaya gelen Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Aykut Uğur Taşdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü'nden mezun olan sanatçı, tiyatroya olan ilgisi nedeniyle, mesleğine yönelmek yerine sanatı seçti. 1987 yılında amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. Daha sonra, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi topluluklarda oyunlarda oynadı. Şehir Tiyatrosu'nda da çalışan Taşdemir, 2005 yılında Çığır Sahne'de, 2006 yılında da Tiyatro Fora kadrosunda yer aldı. Televizyon reklamlarının yanı sıra, 1989 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde de çeşitli rollerde oynadı. Selim Naşit Özcan'ın yönlendirmesiyle sanatçı aynı zamanda seslendirme yapmaktaydı.

BİRÇOK PROGRAMA İMZA ATTI

Özellikle aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde seslendirme yapmıştır. Bir süre Federal Film Akedemi'de eğitim vermiş ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde Seslendirme dersi vermiştir. Kendisinin hazırlamış olduğu Sürç-i Lisan adlı talk show programının da sunuculuğunu yapmış ve birçok sanatçıyı konuk etmiştir. Sesin Yüzleri, İşte O Ses Röportajları isimli, yine kendisinin hazırlayıp sunduğu, birçok seslendirme sanatçısını ağırladığı programlara da imzasını atmıştır.