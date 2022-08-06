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Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi Sungun Babacan hayatını kaybetti

06.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti. Acı haber Yekta Kopan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi Sungun Babacan hayatını kaybetti

Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti.

Babacan dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat vermişti.

Acı haberi, Yekta Kopan yaptığı paylaşımla duyurdu.

SONGUN BABACAN KİMDİR?

Sungun Babacan, 5 Ekim 1958 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Sungun Babacan, TRT'de seslendirme yaparak meslek yaşamına başladı. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı.
Başta Tom Cruise olmak üzere birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde ünlü sanatçıların seslendirmesini yaptı. Reklam seslendirmeleri yaptı. 2012 - 2015 yılları arasında Kanal D ekranlarında mimar Selim Yuhay’ın sunuculuğunu yaptığı “Evim Şahane” programının dış sesi oldu. Ardından aynı
program 2016 yılı eylül ayından itibaren TV8 ekranlarında yine mimar Selim Yuhay’ın sunuculuğunu yaptığı ve anlatımlarını Sungun Babacan’ın yaptığı “Güle Güle Oturun” adı ile devam etti.

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sungun babacan
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