Hollywood’da Film Setleri Corona Sonrası Döneme Hazırlanıyor

Filmlerdeki sihirli dokunuşların sahibi kuaförler, kamera operatörleri ve yüzlerce diğer çalışanın yanı sıra Hollywood, şimdi farklı bir grup çalışana da ihtiyaç duyuyor. Film setleri artık Corona virüsü danışmanlarına da ev sahipliği yapıyor. Corona virüsü salgınının ardından yapımcılar, film stüdyoları ve işçi sendikaları Mart ortasında dünya genelinde kapanan setlerin nasıl güvenli şekilde yeniden açılabileceği konusunda uzmanların görüşünü alıyor. Setlerde yeni dönem Bu dönemde sektörün dar bir ortamda çalışan kalabalık gruplar için strateji belirleyecek salgın hastalık ve kamu sağlığı uzmanlarına talebi arttı. Film sektörünün oyuncularla yüz yüze çalışan makyaj ve saç tasarımcılarıyla rol gereği birbiriyle yakın temas içinde olmak zorunda kalan; zaman zaman öpüşen, sarılan ve dövüşen oyuncular için salgına karşı güvenlik önlemleri alması gerekiyor. ABD’de setler hala boşken Güney Kore, İsveç ve Yeni Zelanda gibi yerlerde prodüksiyon yeniden başladı. Ünlü yönetmen James Cameron’un Avatar 2 filminin çekimleri de bu hafta Yeni Zelanda’da başlayacak.

Sektör çalışanlarının beklentileri ne? Sektör çalışanlarının beklentileri arasında daha az kalabalık gruplarla çalışmak, düzenli test uygulaması ve daha fazla noktaya el dezenfektanı yerleştirilmesi gibi önlemler yer alıyor. Kalabalıkların azaltılması için bilgisayar resimleme teknolojisiyle insan sayısının fazla gösterilmesi gibi yöntemlerin kullanılması bekleniyor. Yazar ve yönetmen Tyler Perry, kablolu TV kanalı BET’te yayınlanan dizilerin çekimleri için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Perry iki BET dizisinin çekimlerine Atlanta’daki stüdyosunda 8 Temmuz’da başlanacağını açıkladı. Perry’nin 133 hektar büyüklüğündeki kendine ait stüdyosu Corona virüsü salgınından korunmak için çalışanların izole olabilecekleri kendi alanlarını onlara sunuyor. 31 sayfalık açılma planında Perry, güvenlik stratejisinin oluşturulabilmesi için aralarında doktorlar, salgın hastalık uzmanları, avukatlar, sendika temsilcileri, oyuncular ve onların temsilcileriyle, set çalışanları ve sigorta şirketlerinin de olduğu onlarca kişiyle çalıştıklarını bildirdi.

“Çekimler sürerken iki haftada bir test şart” Bunlardan biri Emory Üniversitesi’nden salgın hastalık uzmanı Dr. Carlos del Rio. Del Rio, tüm set çalışanlarının çekimler başlarken test olmalarını ve prodüksiyonda yer almaya devam ettikleri sürece testlerin iki hafta süreyle tekrarlanmasını önerdi. Del Rio ayrıca hijyen ve diğer koruyucu önlemler konusunda da öneriler sundu, ancak bunların hiçbirinin yüzde yüz koruma sağlamayacağının da altını çizdi. ‘‘Bu önlemler Corona virüsünü setten tamamen uzak tutmak konusunda başarısız olabilir’’ diyen uzman, ‘‘Ancak virüs ortadan tamamen kalkıncaya ya da aşı bulununcaya kadar bekleyelim demek de uygun olmaz, çünkü o zaman belki de iki yıl çalışamayız’’ diye ekledi. Meslek örgütleri Harvard ve California Üniversiteleri’nden uzmanlarla çalışıyor Aktörleri ve set çalışanlarını temsil eden meslek örgütleri, Corona önlemleri konusunda kılavuz hazırlanması için Harvard ve California Üniversitelerinden uzmanlarla çalışıyor. Sektörün bu konuda takip ettiği isimlerden biri de California Valisi Gavin Newsom. İşçi ve sektör temsilcilerinden bilgi alan Newsom, film ve TV çekimleri için bu hafta bir dizi kural açıklamaya hazırlanıyor.