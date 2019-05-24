Hollywood’da Taciz Skandalında 44 Milyon Dolarlık Uzlaşı

Hollywood’un bir dönem en ünlü film yapımcılarından olan ancak onlarca kadın tarafından cinsel tacizle suçlananan Harvey Weinstein’in şikayetçi kadınlarla 44 milyon dolarlık anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Amerika basınında yer alan haberlere göre, Weinstein’in yapım şirketi iflasını açıklamadan önce şirketle iş yapan alacaklılarla, şirket çalışanları ve taciz mağduru şikayetçi kadınlarla varılan yapılan müzakereler sonucu uzlaşıya varıldığı belirtildi.

Weinstein’in avukatı New York’taki hakime, onaylandığı takdirde, davacı kadınlarla iki taraf için de maliyeti ve süresi belirsiz durumdan çıkaracak ve mağdurlara önemli miktarda tazminatın ödeneceği ekonomik bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Söz konusu tazminatların Weinstein’in şirketlerinin sigorta poliçelerinden sağlanacağı belirtiliyor.

Eski yapımcının kadınlarla mahkeme dışında çözüm için tazminat ödemeyi kabul ettiği anlaşmanın Weinstein hakkında devam eden diğer davalarla ilgisi yok. Hakkında tecavüz, kadınları zorla alıkoyma gibi ceza davaları süren Weinstein bu suçlamaları reddediyor ve kadınlarla rızaları dışında birlikte olmadığını savunuyor.