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Hollywood’da Taciz Skandalında 44 Milyon Dolarlık Uzlaşı

24.05.2019 18:51 | Son Güncelleme

Hollywood’un bir dönem en ünlü film yapımcılarından olan ancak onlarca kadın tarafından cinsel tacizle suçlananan Harvey Weinstein’in şikayetçi kadınlarla 44 milyon dolarlık anlaşmaya vardığı iddia ediliyor

Hollywood’da Taciz Skandalında 44 Milyon Dolarlık Uzlaşı

Hollywood’un bir dönem en ünlü film yapımcılarından olan ancak onlarca kadın tarafından cinsel tacizle suçlananan Harvey Weinstein’in şikayetçi kadınlarla 44 milyon dolarlık anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Amerika basınında yer alan haberlere göre, Weinstein’in yapım şirketi iflasını açıklamadan önce şirketle iş yapan alacaklılarla, şirket çalışanları ve taciz mağduru şikayetçi kadınlarla varılan yapılan müzakereler sonucu uzlaşıya varıldığı belirtildi.

Weinstein’in avukatı New York’taki hakime, onaylandığı takdirde, davacı kadınlarla iki taraf için de maliyeti ve süresi belirsiz durumdan çıkaracak ve mağdurlara önemli miktarda tazminatın ödeneceği ekonomik bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Söz konusu tazminatların Weinstein’in şirketlerinin sigorta poliçelerinden sağlanacağı belirtiliyor.

Eski yapımcının kadınlarla mahkeme dışında çözüm için tazminat ödemeyi kabul ettiği anlaşmanın Weinstein hakkında devam eden diğer davalarla ilgisi yok. Hakkında tecavüz, kadınları zorla alıkoyma gibi ceza davaları süren Weinstein bu suçlamaları reddediyor ve kadınlarla rızaları dışında birlikte olmadığını savunuyor.

Hollywood’un bir dönem en ünlü ve güçlü film yapımcılarından olan Harvey Weinstein’in aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu 80’den fazla cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor. Skandal, 2017 yılının Ekim ayında New York Times gazetesinde yer alan bir makaleyle ortaya çıkmıştı.

Kadına yönelik tacize sessiz kalınmamasını öngören #MeToo kampanyası da Weinstein hakkındaki cinsel taciz iddialarının mağdur kadınlar tarafından yüksek sesle dile getirilmesiyle başlamıştı. Tacize karşı susmamayı teşvik eden kampanya Amerika sınırlarını aşarak dünyaya yayılmıştı.

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