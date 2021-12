Hollywood’un Çin Merakı

Çin, iç piyasaya yönelik milliyetçi filmler yaparken, film endüstrisi üzerindeki denetimini de sıkılaştırıyor. Bu nedenle Hollywood, kendi filmlerinin yüksek karlar getiren Çin gişelerinde hala iyi karşılanıp karşılanmayacağını merak ediyor.

Iris Liu film yapımı konusunda o kadar istekliydi ki bu sanatın inceliklerini öğrenmek için Çin’deki evinden binlerce kilometre uzağa seyahat etti.

Liu, “Filmleri seviyorum. Gerçekten film nasıl yapılıyor görmek istiyorum ve bunun için Hollywood’dan daha iyi bir yer yok” diyor.

Liu, Hollywood stüdyolarına ev sahipliği yapan Los Angeles’ta çalışıyor. Amerika’yla Çin’in filmlere bakış açısında oldukça fark olduğunu belirtiyor. Pekin, kendini keşfetme gibi belirli konulu Hollywood filmlerini yasaklıyor.

Liu bu durumu “Bu tür filmler Çin’de çok yasaklanıyor. Nedenini bilmiyorum. Muhtemelen herkesin aynı şekilde düşünmesini istemiyorlar. Kendimizi anlamak için çok fazla zaman harcanmasını istemiyorlar” sözleriyle açıklıyor.

Çin, milliyetçi filmlerle kalabalığı çekiyor. Aynı zamanda Pekin, zenginle yoksul arasındaki uçurumu azaltmak için kendi eğlence sektörüne baskı yapıyor. Hollywood’dan Chris Fenton bu görüşte.

Film şirketi yöneticisi Fenton, “İç piyasada yaptıkları Hollywood tarzı işler aşırı gösterişçiydi. Büyük muhitler, servet gösterişçiliği gibi şeyler izleyenler arasında hoşnutsuzluk yarattı” diyor.

Amerikan yapımcılık şirketleri Çin pazarına girebilmek için yıllarca Pekin’in onaylayacağı filmler çevirdi. Ama son yıllarda Hollywood’un varlığı Çin’de azalıyor.

Fenton, Çin’in kendi eğlence sektörüne baskısı ‘Amerikan filmleri için iyi haber olabilir’ diyor.

Fenton, “Bunun bize sansürsüz ve Çin hükümetine yaranmadan en iyi filmleri yapma olanağı sağlamasını umuyorum” diyor.

Amerika merkezli Netflix ve diğer stüdyolar şimdilerde Çin dışında pazar arıyor.

Fenton, “Güneydoğu Asya ve Latin Amerika’da daha küçük ülkeler var. Avrupa’da küçük ülkeler var. Geçmişte çok büyük olmayan şimdi gerçekten ilginç kaynaklar yaratan ülkeler” diyor.

Çin siyaseti ve toplumu konusunda eğitmenlik yapan Stanley Rosen’a göre Hollywood Çin’e tamamen kapılarını kapayamaz.

Güney California Üniversitesi’nden Rosen, “Çin pazarını görmezden gelemezler, özellikle de 200 milyon dolar ya da daha fazla maliyeti olan büyük bütçeli filmler. Paranızı geri alabilmek için Çin’de o pazara ihtiyacınız var” ifadelerini kullanıyor.

Rosen, Çin’in de hala Hollywood’a ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Rosen, “Dünyada sürdürülebilir şekilde en büyük film pazarı olmak için Hollywood ürünlerine ihtiyaçları var” diyor.

Ancak Çin Hollywood’dan uzaklaşıyor. Özellikle de belirli türde filmlere yasak getirerek.

Fenton, “Demokrasinin kalitesini gösteren bir film ve demokrasiye istek Çin hükümeti tarafından tehdit olarak görülüyor. Yani mükemmel bir dünyada, kendi dünya klasmanında endüstrilerini yaratmak istiyorlar. Hollywood’a ihtiyaç duymak istemiyorlar” diyor.

Ancak Liu filmlerin Çin dışında yapılmasında yarar görüyor.

Liu, “Farklı ülkelerden filmler izlemek birbirimizi anlamanın bir yolu” diyor.

Tıpkı Liu’nun Çin kültürünün filmler yoluyla Batı’da daha iyi anlatılmasını istediği gibi.