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Hollywood'un estetik cerrahından Türk kadınlarına tavsiyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

HOLLYWOOD yıldızlarından, İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'ye kadar birçok ismin yüz germe operasyonuna imzasını atan ünlü Estetik Cerrahı Dr.

Hollywood'un estetik cerrahından Türk kadınlarına tavsiyeler

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVLI/İSTANBUL, (DHA)- HOLLYWOOD yıldızlarından, İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'ye kadar birçok ismin yüz germe operasyonuna imzasını atan ünlü Estetik Cerrahı Dr. Renato Calabria, geliştirdiği "Vertical Face Lift" yöntemini anlattı. Bu ameliyatlarda yüzün doğal yapısını koruduğunu belirten Dr. Calabria, Türk kadınlarının ise güzel gözlere sahip olduğunu söyledi.

İstanbul'da Estetik International tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “Aestheticstanbul” sempozyumunda 6 saatlik bir ameliyat gerçekleştiren ünlü estetik cerrahi uzmanlarından Dr. Renato Calabria, kendi geliştirdiği yüz germe tekniği "Vertical Face Lift" hakkında önemli bilgiler verdi. Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur’un özel davetiyle İstanbul'a gelen Hollywood'un ünlü isimleri ve İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin ameliyatıyla tanınan Dr. Renato Calabria, operasyon sonrası DHA'nın sorularını yanıtladı.

"YÜZÜN DOĞAL YAPISI BOZULMUYOR"

"Vertical Face Lift"in en önemli özelliğinin doğallık olduğunu ifade eden Estetik Cerrahı Dr. Renato Calabria, "Klasik yüz germe yöntemlerinin dışında farklı bir teknik kullanıyorum. Bunun adı "Vertical Face Lift" Klasik yöntemlerde yüz yana doğru geriliyor ancak benim kullandığım teknikte yüz yukarı doğru geriliyor. Yüzü ancak yana doğru çektiğiniz zaman yerçekimine karşı anlamlı bir şekilde karşı koyabiliyorsunuz. Anatomi bozulmadığından kişiye yüz germe operasyonu yapıldığı anlaşılmıyor. Tekniğin en önemli noktası ise operasyon sonrası kişinin yüzünün doğal görünümünü kaybetmemesi" dedi.

"OPERASYONUN MALİYETİ 20 İLA 30 BİN EURO ARASINDA"

Operasyonun maliyeti hakkında da bilgi veren Dr. Calabria, "Yüz germe, kaş kaldırma, göz kapağı kaldırma gibi işlemlerin olup olmadığına göre maliyet değişiyor. Ancak ameliyat ücreti ortalama olarak 20 bin ile 30 bin euro arasında değişiyor" diye konuştu.

"40 YAŞ ÜSTÜ TÜM HOLLYWOOD YILDIZLARI ESTETİĞE BAŞVURUYOR"

ABD Beverly Hills'te kliniği bulunduğunu ve çok fazla Hollywood yıldızının kendi hastası olduğunu belirten Dr. Calabri ünlü isimler hakkında ise şunları söyledi:

"Hasta mahremiyetini en yüksek seviyede tutuyoruz. Bu nedenle size isim veremem ancak 40 yaşın üstündeki ünlülerin çok büyük bir çoğunluğu yüz kaldırma yaptırıyor. Bunu inkar ediyorlar çünkü bunun hakkında konuşmak hoşlarına gitmiyor ve biz de bunu gizli tutuyoruz ama 40 yaşın üstünde hangi ünlünün ismini verirseniz verin size bu ameliyatı olduklarını söyleyebilirim. Hollywood'da bir plastik cerrahın nasıl iyi olduğunu anlarsınız diye sorarsanız kliniğin arka tarafında da ünlüler için bir halı varsa o cerrahın birçok ünlü hastası vardır."

"TÜRK KADINLARININ KENDİNE HAS BİR YÜZ YAPISI VAR"

Türk kadınlarının güzel gözlere sahip olduğunun söyleyen Dr. Calabri, bu yüz yapısını değiştirmek istemediğini belirtti. Operasyonlarda yüzün karakteristik yapısının korunması gerektiğini vurgulayan Calabri, "Türk kadınını Sharon Stone gibi göstermek istemezsiniz çünkü bu onlara uymaz. Bu karakteristiği korumanız gerekiyor. İyi bir yüz de doğallığı korumakla mümkün. Hollywood'da gördüğünüz birçok oyuncu güzel ancak doğal. Estetik operasyonlarının sırrı da bu" dedi.

ERKEK HASTA SAYISI 5 YILDA YÜZDE 30 ARTTI

Erkeklerin estetik ameliyat konusunda kadınları çok hızlı bir şekilde yakaladığını söyleyen Dr. Calabri, "Eski zamanlarda 100 operasyonun 90'ını kadınlara yapıyorsak yüzde 10'unu da erkeklere yapardık. Şimdi ise 100 operasyonun 40'ını erkeklere yapıyorsak 60'ını da kadınlara yapıyoruz. Erkekler sağlıklı görünümlerini korumaya çok önem veriyorlar. Bir erkek için 'Bitik' görünmekten daha kötü bir şey yok. Bu yüzden sağlıklı, dinç bir görünüm sağlamaya çalışıyoruz ama daha önemlisi kadınlardan daha fazla gizliliğe önem veriyorlar. Ben birçok erkeğe yüz gerdirme yapıyorum ancak bu nedenle kadın ve erkeğe uyguladığım yüz germe tekniği çok farklı" değerlendirmesinde bulundu.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

Hollywood'un estetik cerrahından Türk kadınlarına tavsiyelerHollywood'un estetik cerrahından Türk kadınlarına tavsiyelerHollywood'un estetik cerrahından Türk kadınlarına tavsiyelerHollywood'un estetik cerrahından Türk kadınlarına tavsiyeler

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