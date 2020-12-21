Hologram ne işe yarar? Nerelerde kullanılır?

Çoğu alanda sıklıkla tercih edilmeye başlamasıyla hologram video birçok insan tarafından merak konusu olmaktadır. Peki hologram nasıl kullanılır? Kimler kullanabilir? Ne işe yarar? İşte hologram teknolojisi hakkında her şey… Teknoloji Harikası Hologram Nedir? Dünya uzun zamandır teknoloji çağında. Hızına yetişilemeyen teknolojik gelişmelerin olduğu bu çağda çoğu insanın illa ki adını duymuş olduğu hologram nedir? Hologram; bir nesnenin üç boyutlu görüntüsünün lazer ışınları sayesinde elde edilmesidir. Daha basit bir dille söylenecek olursa ışığın yansıtılmasıyla görüntünün üç boyutlu hale gelmesi denilebilir. Bu durum iki adet farklı lazer ışınının birleşmesi sayesinde olur. Bu yöntemde gözlemcinin yeri ve konumunun değişmesi halinde yansıtılan şeyin görüntüsü de değişir. Bu durum üç boyutlu bir görünüm sağlar. Hologram Ne Demek? Hologram teknolojisi özellikle ölmüş kişilerin üç boyutlu görünümlerinin sağlanmasıyla son yıllarda çok popüler olmuş durumda. 1996 yılında vefat eden Tupac, ölümünden 16 yıl sonra Coachella Festivali’nde özel ışık oyunlarıyla hazırlanan hologram sayesinde konser vermiştir. Daha sonra Michael Jackson sahnede hologram performansıyla dünyada oldukça ses getirmiştir. Türkiye’de ise 50. sanat yılı konserinde Selami Şahin hologram teknolojisi sayesinde Zeki Müren ile düet yapmıştır. Peki, insanları çoğu zaman şaşkına çeviren hologram ne demek?

Hologram, Yunanca iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş bir sözcüktür. Holo yunanca: Holos yani “Tam Görüntü” manasına gelmektedir. Gram ise “Yazılı” anlamına gelmektedir. Hologram kelimesi bir teknik terim olarak “Dalga Sınırının Yeniden Yapılanması” anlamına gelir. Son yıllarda sayısız filmde kullanılan hologram yöntemi reklam sektöründe de kullanılmaktadır. Markaların kendi reklamlarını yapmak için sıkça başvurduğu yöntemlerden 3D hologram yapımı, popüler hale gelmiştir. Hologram Nasıl Yapılır? Hologram yapımı için bir lazer demeti yarı saydam ayna yardımıyla ikiye bölünür. Bu aynadan yansıyan ışınlar herhangi bir mercekten geçmeden bir fotoğraf klişesini (baskıda kullanılmak amacıyla üzerine kabartma resim ya da şekil çıkarılmış metal bir levha) aydınlatır. Aynadan geçirilen ışınlar ise görüntülenecek olan cisim üzerine düşer. Cisim üzerine düşerek bir kısmı kırılan ışıklar ve ışınlar aynı şekilde fotoğraf klişesini aydınlatır. Böylece görüntülenen cismin kabartmalı bir görüntüsü elde edilir. Fotoğrafla elde edilen görüntülerin 2 boyutlu görüntüsünde nesnenin derinliği kaybolmasına rağmen hologramlarda derinlik korunmaya devam etmektedir. Fotoğraf tekniğinde iki boyutlu bir dağılım olarak kaydedilen görüntü üzerindeki noktalardan yayılan ışık dalgaları kaydedilir. Optik bir mercek yardımıyla dönüştürülerek radyasyon yayan cismin görüntüsü elde edilir. Hologram tekniğinde ise cismin optik görüntüsü değil cisim dalgasının kendi kaydedilir. Bu kayıt uygun şekilde aydınlatıldığında orijinal cisim dalgasını tekrar meydana getirmek mümkün hale gelmektedir.

Hologram İçin Hangi Işık Gerekir? Hologram için normal ışık yeterli değildir, lazer ışınları gereklidir. Fotoğrafçılıkta kullanılan gün ışığı ya da elektrik ışığı çok daha geniş bir frekans aralığındadır. Bu aralıktaki farklı frekansların bileşimi olan beyaz ışıkta ise düzensiz bir yapı olduğu için derinlikler ilgili verileri kaydedememektedir. Üç boyutlu görünümde en önemli etmen olan derinliği kaydetmek için gerekli olan ışık kaynağının sadece tek tür bir frekanstan oluşması gerekir. Tek tür frekanstan oluşan ışıklara tek renkli (monokromatik) adı verilir. Tek renkli ışık demeti ise sadece lazer aygıtları aracılığıyla sağlanabilmektedir. Holografi farklı özellikleri sayesinde birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Başta film, dizi sektöründe karşılaşılan hologram teknoloji ve mühendislik alanında da kullanılıyor. Gelişiminin artmasıyla kullanım alanları da artan hologram ilerleyen yıllarda daha da yaygınlaşabilir. Evde Hologram Nasıl Yapılır? Yaşamda çoğunlukla hologram teknolojisiyle video olarak karşılaşsak da büyüleyici görünen bu yöntemi evde yapmak mümkün. Artık çoğu kişide bulunan akıllı telefonlar kullanarak basit bir şekilde hologram yapılabilir. Evde 3D hologram yapmak için kolay biçimde ulaşabileceğiniz malzemeler gereklidir. Bu malzemeler:

Makas

Bant

Telefon

Cetvel

Bant

CD kutusu

Kalem

Kağıt Bu malzemeleri bulduktan sonra toplam 4 aşamada hologram tekniğini evde deneyimleyebilirsiniz. İşte o aşamalar… 1.Aşama: Öncelikle CD kutusundan dörtgen biçimde üç boyutlu kutu benzeri bir ürün yapılacağı için yapılacak olan cismin parçalarının kağıt üzerine çizilmesi gerekir. Çizilen parçaların makasla kesilmesi ve CD kutusunun üzerine konularak ölçüleri aynı olacak biçimde parçaların kesilmesi gerekir. Bu aşamada toplam dört parçadan oluşan CD kutusu parçaları elde edilir. 2.Aşama: Elde edilen dört parçanın bantla yapıştırılması gerekir. Bu parçaların birleştirilirken piramit şeklini alması ve düzgün bir şekilde yapıştırılması çok önemlidir. 3. Aşama: Akıllı telefona bir hologram videosu indirilmesi gerekir. Daha sonra piramit biçimindeki parça videonun üzerine konulur. Hazırlanan bu parçanın telefonun tam ortasına yerleştirilmesi önemlidir. 4. Aşama: Son aşamada 3D hologram etkisini görebilmek için karanlık bir ortam oluşturulması gerekir. Bu sebeple bulunan ortamdaki tüm ışıklar kapatılmalı ve ardından telefonda bulunan hologram videosu açılmalıdır. Bu sayede 3D hologram tekniğini deneyimleyebilirsiniz.