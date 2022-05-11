Hologram nedir, nasıl yapılır? Hologram görüntü nasıl elde edilir?

Hologram; ışın dalgaları ve pozitif karışım birleşmesi ile üç boyutlu olarak oluşur. Hologram, farklı yöntemlerle çoğaltıp dağıtılacak bir teknoloji değildir. Birçok teknolojiyi içerisinde barındıran bir üründür. Bu nedenle marka kalitesini ön planda tutan kurumlar tarafından sıkça tercih edilir.

Hologram nedir?

Lazer ışınlarından yararlanarak üç boyutlu görüntünün oluşturulması, hologram olarak ifade edilir. Hologram teknolojisinde lazerle nesnelerin görüntüsü önce kaydedilir. Bu kaydetme işlemi sonrasında ortaya çıkan sonuç, üç boyutlu şekilde görüntülenir.

Hologram teknolojisi, özel görüntüleme cihazına ihtiyaç duymaz. Uzamsal derinliği de kopya edilemez. Bağımsız görüntü oluşturmak için ideal bir teknolojidir. Hologram teknolojisi kullanılarak, farklı tekniklerde üç boyutlu görüntüler oluşturulur. Hologramda ışıkların her biri farklı yansıtılır. İki farklı lazer ışığı birleşerek üç boyutlu fotoğraf oluşur. Işınların dalga uzunlukları, lazer ışınlarının renklerini de değiştirir.

Hologram nasıl yapılır?

Hologram teknolojisi için lazer ışını gerekir. Hologram görüntüsünü elde etmek için öncelikle lazer ışınları ikiye bölünür. Lazer ışınları ikiye bölündükten sonra şekilsiz görüntü ve ışıklar ortaya çıkar. Ortaya güzel bir görüntünün çıkması için fotoğraf ikinci kez lazer ışınıyla aydınlatılır.

Hologram görüntüsünün oluşturulması için lazer ışınlarından yardım alınarak fotoğraf banyo ettirilir. Banyo ettirme işleminden sonra fotoğraf kurumaya bırakılır. Fotoğrafın kurumasıyla birlikte üç boyutlu görüntü ortaya çıkar. Hologram beyaz ışıkta görülmez. Hologram görüntüsü oluşturulduktan sonra kullanıcı ihtiyacı doğrultusunda çoğaltılabilir.

Hologram görüntü nasıl elde edilir?

Hologram görüntüsü oluşturmak öncelikle aşağıdaki malzemeleri temin etmek gerekir:

Lensler

Holografi işlemi için lense ihtiyaç duyulur. Hologramda ışığın yayılması lensle mümkündür.

Holografik film

Hologram, çok yüksek çözünürlüklü ışıkla elde edilir. Holografik film, şeffaf ve ışığa duyarlı bileşiktir. Holografik film özellikle mikroskobik uzaklıktaki en küçük değişimleri dahi kaydeder.

Lazer

Hologram türüne göre lazer seçimi yapılır. Birçok renkte ışık oluşturan lazerler hologram teknolojisinde kullanılır.

Ayna ve ışın ayırıcılar

Doğru hologram görüntüsünün elde edilmesi; ayna ile ışın ayırıcıların kullanımına bağlıdır. Işık huzmeleri, ayna sayesinde doğru alanda yer alır. Işın ayırıcı; ışık demetini ikiye bölmek için kullanılır.

Hologram görüntüsü için ilk olarak üç boyut kazandırılacak fotoğraf seçilmelidir. Holografik görüntü oluşturmak adına fotoğraf, lazer sistemin yer aldığı alana sabitlenir. Sabitlenen fotoğrafın önüne cam koyulur. Bu işlem sırasında lazer ışınlar, ışın ayırıcı tarafından ikiye bölünür. Işınlardan biri fotoğrafın önüne, diğeri de onun arkasına gider. Diğer lazer ışın, fotoğrafı aydınlattıktan sonra hologram görüntüsü oluşur.

Hologram ne işe yarar?

Hologram; taklit ve korsancılığı önlemek için geliştirilmiş bir teknolojidir. Kimlik kartı, lisans belgesi gibi tüm önemli belgelerin taklidini önlemek için kullanılır. Belgelerin yanı sıra ürünlerin sahtelerinin çıkarılmasını da engeller. Hologramla üretilen belge ve ürünler sahtesinden kolayca ayırt edilir.

Dünyada geliştirilmiş güvenlik aracı olarak kullanılır.

Kopyalanması dışında taranması da mümkün değildir.

Elektronik şekilde gönderimi yapılamaz.

Holograma hiçbir baskı tekniği uygulanamaz.

Markalama aracı olarak kabul edilir.

Hologram görüntüleri dikkat çekicidir. O yüzden popüler bir uygulama haline gelmiştir.

Hologramın kullanımı kolay olduğundan pek çok ürüne uygulanabilir.

Hologram teknolojisi nerelerde kullanılır?

Hologram teknolojisi başta güvenlik olmak üzere birçok amaç için kullanılır. Sağlık alanında; tıp eğitimi ve tedavi aşamasında sıklıkla kullanılır. Hologram teknolojisi sayesinde insan anatomisi üç boyutlu şekilde incelenir.

Veri saklamak için hologram teknolojisinden yararlanılır. Hologram, verileri güvenli ve üç boyutlu olarak saklar.

Eğitim alanında çok avantajlı bir yöntemdir. Görsel hafızayı güçlendirme, öğrenme kolaylığı gibi avantajlara sahiptir.

Kimlik belgesi, kredi kartı vb. belgelerin güvenliğini sağlar. Belge sahteciliğine karşı geliştirilmiş en iyi yöntemlerden bir tanesidir.

Hologram teknolojisi; harita mühendisliği, turizm, şehir planlamada da çok tercih ediliyor.

Hologramlı ürün ne demek?

Hologram teknolojisiyle üç boyutlu şekilde varlıklar somut hale getirilir. Hologram teknolojisi, birçok ürünün imalatında kullanılır.

Hologram ürün; lazer ışın dalgalarıyla oluşturulan üç boyutlu görseldir. Hologram ürünler; paraleks ve derinlikten oluşur. Ürüne farklı bir görüntü kazandırır. Ürünlerin derin görünmesini sağlar.

Hologramlı ürünlere askeriyede kullanılan üç boyutlu haritaları örnek verebiliriz.

Sanat alanında hologramlı eserlere rastlamak mümkündür.

Özel etkinlikler için pervane tarzında hologram ürünleri geliştirilir.



