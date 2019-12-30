Hologram Teknolojisi Hayatımıza Giriyor

Microsoft’un en son ürünlerinden biri olan Hololens2 adı verilen gözlükler, kullanıcıların 3 boyutlu hologram teknolojisiyle bir çok sektörde daha önce yapılması çok zor veya pahalı olacak projeleri üretmesine yardımcı olmaya başladı.

Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik alanının ortasında, fakat adından pek söz edilmeyen yeni bir konsept var, o da Karma Gerçeklik. Karma Gerçeklik’te, ‘Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik’ fiziksel gerçeklikle etkileşime geçiyor ve kullanıcının doğal alanına sanal ortamı taşıyıp gerçek görünmesini sağlayarak bu iki ortamla etkileşimi mümkün kılıyor. Bu yeni teknolojinin son yıllarda adından en fazla söz ettiren ürünlerden biri, Hololens adı verilen gözlük.

Dışarıdan bakanlar için sessiz sinema oynuyor gibi görünse de kullanıcılar, HoloLens2 sayesinde birbirinden renkli üç boyutlu projeler üretebiliyor. Bunlardan en basiti üç boyutlu resim ve heykeller.

Microsoft, Iletisim Direktörü Greg Sullivan, "Kullanıcılar Hololens 1’i çok sevdiler ve yeni hololenslerin daha sürükleyici olmasını, daha fazla hologram ve bu hologramlarla onlarla doğrudan etkileşim istediler. Hologram alanını iki kat arttırdık. Ama aslında en büyük değişiklik, etkileşim modeli, biz buna içgüdüsel etkileşim diyoruz. Hologramı görebiliyor, dokunabiliyor ve etkileşime girebiliyorsunuz. 3 boyutlu dijital nesnelerle yapılan iletişim yepyeni bir teknoloji ve çok daha sürükleyici,” diyor.