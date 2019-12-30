Hologram Teknolojisi Hayatımıza Giriyor

Microsoft’un en son ürünlerinden biri olan Hololens2 adı verilen gözlükler, kullanıcıların 3 boyutlu hologram teknolojisiyle bir çok sektörde daha önce yapılması çok zor veya pahalı olacak projeleri üretmesine yardımcı olmaya başladı.
Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik alanının ortasında, fakat adından pek söz edilmeyen yeni bir konsept var, o da Karma Gerçeklik. Karma Gerçeklik’te, ‘Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik’ fiziksel gerçeklikle etkileşime geçiyor ve kullanıcının doğal alanına sanal ortamı taşıyıp gerçek görünmesini sağlayarak bu iki ortamla etkileşimi mümkün kılıyor. Bu yeni teknolojinin son yıllarda adından en fazla söz ettiren ürünlerden biri, Hololens adı verilen gözlük.
Dışarıdan bakanlar için sessiz sinema oynuyor gibi görünse de kullanıcılar, HoloLens2 sayesinde birbirinden renkli üç boyutlu projeler üretebiliyor. Bunlardan en basiti üç boyutlu resim ve heykeller.
Microsoft, Iletisim Direktörü Greg Sullivan, "Kullanıcılar Hololens 1’i çok sevdiler ve yeni hololenslerin daha sürükleyici olmasını, daha fazla hologram ve bu hologramlarla onlarla doğrudan etkileşim istediler. Hologram alanını iki kat arttırdık. Ama aslında en büyük değişiklik, etkileşim modeli, biz buna içgüdüsel etkileşim diyoruz. Hologramı görebiliyor, dokunabiliyor ve etkileşime girebiliyorsunuz. 3 boyutlu dijital nesnelerle yapılan iletişim yepyeni bir teknoloji ve çok daha sürükleyici,” diyor.
Amerika’da satışa çıkarılan Hololens2 hafifliğiyle dikkati çekiyor. Gözlük, el ve gözlerin hareketlerini kontrol eden sensorlar sayesinde kullanıcıların üç boyutlu hologramları hem gerçek hem de yükseltilmiş gerçeklik ortamlarında kullanmalarını sağlıyor. Hololens özellikle tıp dünyası için büyük önem taşıyor.
SPATIAL şirketi Hololens teknolojisi kullanan şirketlerden sadece biri, ama geliştirdikleri teknoloji sayesinde dünyayı ayaklarımıza getirmeye en hazır programı geliştiriyor. Spatial Hololens ile iletişim özellikle de telekonferans teknolojisini yeni bir boyuta taşımış. Hololens kullanarak aynı ofiste, hatta aynı şehirde olmasanız bile hologramlar oluşturarak toplantılara katılabiliyorsunuz. Ayrıca sesle çalışan bir aplikasyon sayesinde internet aramalarını bilgisayarı açmadan nerede isterseniz yapabiliyorsunuz.
Anand Agarawala, “Video konferans programlarında sadece bir ekrana bakıyorsunuz ve uzun bir süre konsantre olmak çok zor oluyor. Halbuki böylece sanki aynı odadaymış gibi hissediyorsunuz, yolculuk etmeye gerek yok, insanları bir araya getirmek kolaylaşıyor, ayrıca gerçek olmayan objelerle de iletişime geçebiliyorsunuz,” diyor.
Hololens ile günlük hayatı kolaylaştıran diğer bir şirket de İtalyan mobilya üreticisi Natuzzi. Natuzzi Hololens kullanarak hem üretimi azaltmayı, hem de showroomları küçülterek kentlerdeki yüksek kiralar karşısında ezilen şirketleri rahatlatmayı amaçlıyor. Şirket bu projeyi gerçekleştirmek için Hevolus ile birlikte bir çözüm üretmiş.
Antonio Squeo,"Natuzzi’nin bu alanda amacı fiziksel alanı azaltmak, mesela kent merkezinde bir mağaza açmak istiyorsunuz ama çok fazla alternatifiniz yok. Çünkü aynı miktarda mobilyaya sahip bir mağaza açmak istiyorsanız bu çok pahalı. Küçük alana bu kadar mobilya sığdırabilmek için tek çözüm karışık gerçekliktir, çünkü karışık gerçeklik sadece birkaç cihaz gerektiriyor ve biz de satıcılarımız için Hololens kullanarak bu mekan sorununu çözmeyi amaçlıyoruz," diyor.
Hololens kullanmak isteyenler 3500 dolarlık astronomik bir fiyat ödemeyi göze aldıktan sonra bir de kullanmayı öğrenmek zorundalar. Her ne kadar hafifliği ve el-göz koordinasyonunu sağlayan teknolojisiyle rakipleri arasında en kullanışlı gözlük olsa da, hololensle tam olarak istediğinizi yapmayı öğrenmeniz biraz zaman alıyor.
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