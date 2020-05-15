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Home office: Çocuklular işe konsantre olmakta zorluk çekiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2020 19:33 | Son Güncelleme

AB ülkelerinde yapılan bir araştırma, 12 yaşından küçük çocuğu olanların, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışırken işine konsantre olmakta güçlük çektiğini ortaya koydu.

Home office: Çocuklular işe konsantre olmakta zorluk çekiyor

Avrupa Birliği (AB) çatısındaki Eurofound kurumu tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, 27 üye ülkedeki çalışanların yüzde 37'sinin koronavirüs salgını nedeniyle evden iş gücüne katıldığını ortaya koydu.

Yaşam ve çalışma standartlarını geliştirmeyi amaçlayan kurumun 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü vesilesiyle sonuçlarını yayımladığı araştırmaya göre, bu kişilerin yüzde 26'sı 12 yaşından küçük çocukların bulunduğu evlerde yaşıyor. Yüzde 10'u ise yaşları 12 ile 17 arasında değişen çocukların bulunduğu evlerde kalıyor.

Ancak araştırmaya göre 12 yaşından küçük çocukların olduğu evlerden çalışanların yüzde 22'si, aileleri yüzünden işlerine konsantre olmakta güçlük çekiyor.

Evde çocuk olmadan çalışanların sadece yüzde 5'i bu yönde şikâyet dile getirirken 12 yaşından büyük çocukların bulunduğu evlerden iş gücüne katılanlarda bu oran yüzde 7 olarak kayda geçti.

Eurofound Bilgi ve İletişim Birimi'nin başındaki Mary McCaughey, pandeminin sağlık ve ekonomiye etkilerinin, kamuoyunu ve karar mercilerini de yönlendirdiğini ancak aile hayatının öneminin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Özellikle de çocuk bakımı hizmetinden yararlanamayan ailelerin "eşi benzeri görülmemiş" güçlüklerle mücadele ettiğini vurgulayan McCaughey, "Birçoğu da aynı zamanda çocuklarının evden eğitim sürecini kontrol etmekle yükümlü" diye ekledi.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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