Homeopati zararlı mı? Homeopatinin yan etkileri nelerdir?

Samuel Hahnemann tarafından 1796 yılında uygulanmaya başlanan ve günümüzde hâlâ daha pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan homeopati bir alternatif tıp yöntemidir. Bir hastalığı sadece şikâyetleri ile değil duygusal ve fiziksel olarak değerlendirilmesi ve tedavisini bitkisel ve mineral kaynaklardan alınan ilaçlarla yapılması homeopati olarak adlandırılır. En yaygın kullanılan alternatif tıp yöntemlerinden biri olan homeopati zararları pek çok kişi tarafından merak edilir.

Homeopati zararları nedir?

Homeopati ilaçları seyreltilerek elde edilir. Etken maddenin milyonda bire düşmesi ilaçların zararsız olduğunu düşündürür. İlaçların zararsız olduğu ve tedavinin işe yarayıp yaramadığı ise homeopati hasta yorumları aracılığı ile öğrenilebilir. Her ne kadar ilaçlar etken madde bakımından oldukça nötr hâlde olsa da bu tedavinin doğru bir şekilde uygulanması büyük öneme sahiptir. Bu yönteme başvuran pek çok kişi homeopati bilimsel mi araştırmasını yapar. Homeopatinin bilimsel ve klinik olarak etkili olduğu kanıtlanmamıştır. Homeopati tedavisinde kullanılan ilaçlar genelde herhangi bir aktif madde barındırmadığı için zararsız olarak kabul edilir. Homeopati yan etkileri ise her hastalıkta ve her tedavide farklı bir şekilde görülebilir. Tedavi doğru bir şekilde uygulanmazsa olumsuz sonuçlar doğurabilir. Genel olarak homeopati zararları çok olmayan bir alternatif tıp uygulamasıdır.

Homeopati kimlere kullanılmamalı?

Homeopati tedavisinde kullanılan ilaçlar sulandırılarak ve çeşitli yöntemler kullanılarak hazırlanır. İçerisinde etken maddenin milyonda bir olması nedeni ile bu yöntem ve ilaçlar zararsız olarak görülür. Fakat her tedavi ve yöntemde olduğu gibi homeopati ilaçlarının yan etkileri görülebilir. Klinik olarak kanıtlanan herhangi bir etkisi olmayan bu ilaçlar, alanında uzman kişiler tarafından gözetimli bir şekilde uygulanmalı. Doktorlara danışılarak homeopati kimlere kullanılmamalı öğrenilmeli ve gereken durumlarda yardımcı tedavi olarak uygulanmalıdır. Homeopati her yaştan kişiye, hayvanlara ve hatta bitkilere bile uygulanabilir. Ancak kişinin homeopatiye uygun olup olmadığı uzman tarafından karar verilmelidir.

Pek çok kişi "Homeopati bel fitığı hastası kullanır mı?" gibi konuları araştırır. Doğru yanıt için doktorlara ve homeopatlara danışılmalıdır. Her hastalıkta uygulanması gereken tedavi farklıdır. Modern tıp ile çözülecek hastalıklarda yalnızca homeopatiden yararlanmak yanlış bir seçim olacaktır. Homeopati ile tedavi olanlar bu süreci dikkatli şekilde takip eden uzman ekip ile çalışarak olumlu sonuçlar alabilir. İlaçların yan etkilerinden korunmak için teşhis doğru bir şekilde konulmalıdır ve birbirleri ile etkileşime girecek bileşenlerden kaçınılmalıdır.