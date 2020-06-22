Homo sapiens: Bulgaristan'daki fosiller modern insanın Avrupa'ya sanılandan erken geldiğini gösteriyor

Bulgaristan'da bulunan fosiller modern insanın (Homo sapiens) Avrupa'ya sanılandan birkaç bin yıl daha erken geldiğini ve Neandertaller ile daha uzun süre bir arada yaşadığını gösteriyor.

Ülkenin kuzeyindeki Baço Kiro Mağarası'nda bulunan kalıntılar üzerinde yapılan testler, homo sapienslerin 46 bin yıl kadar önce mağarada olduğuna işaret ediyor.

Daha önce İtalya ve İngiltere'de bulunan fosiller, Avrupa'daki en eski modern insan fosili olarak görülüyordu.

O dönemde Avrupa'da küçük gruplar halinde yaşayan eski insan türü Neandertaller, modern insanın sahneye çıkmasıyla ortadan kaybolmuştu.

Modern insanın Avrupa'da ve Avrasya'da Neandertaller ile ne kadar süre ortak yaşadığı konusunda tartışmalar sonuçlanmış değil.

Bu dönemde iki grup arasındaki ilişkinin özelliği ve Neandertallerin neslinin nasıl tükendiği soruları da yanıt bekliyor.

Bir diş ve dört kemik parçasından oluşan fosiller üzerinde yapılan incelemeler iki ayrı bilimsel yayınla paylaşıldı.

Fosillerden alınan DNA örnekleri bulguları doğruladı

Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Helen Fewlass ve ekibinin kemik parçalarıyla ilgili Nature Ecology & Evolution dergisinde paylaştığı sonuçlar, fosillerin 46 bin ila 43 bin yıl öncesine ve modern insana ait olduğunu gösteriyor.