Homosistein nedir? Vücudumuz için neden önemlidir?

Homosistein nedir sorusu birçok insan tarafından sorulmaktadır. Tüm detayları sizler için bu yazımızda derledik. Homosistein insan vücudunda üretilen bir amino asittir cevabı ile homosistein ne demektir sorunun cevabı verilebilir. Diğer bir deyiş ile protein yapı taşıdır. Yüksek Homosistein Seviyesi Zararlı Mıdır? Kandaki yüksek homosistein seviyeleri arterlerin iç yüzeyine zarar verebilir. Yüksek seviyeler ayrıca kanın olması gerekenden daha kolay pıhtılaşmasına neden olabilir. Bu, kan damarı tıkanması riskini artırabilir. Kan damarınızın içindeki bir pıhtıya trombüs denir. Bazı insanların kanı çok yüksek düzeyde homosistein içerir. Homosistein yüksekliği şu sorunlara yol açabilir: Akciğerlerin sıkışması (pulmoner emboli olarak adlandırılır).

Beyin felci

Kalp krizi Yüksek Homosistein Seviyesine Ne Sebep Olur? Homosistein normalde vücut tarafından kullanılmak üzere diğer amino asitlere dönüştürülür. B vitamini, vücudunuzun homosisteini kullanmasına yardımcı olur. Homosistein seviyeniz çok yüksekse, yeterince B vitamini alamayabilirsiniz.

Homosistein seviyesi yüksek olan çoğu insan diyetlerinde yeterince folat (folik asit olarak da adlandırılır), B6 ​​vitamini veya B12 vitamini almaz. Bu vitaminleri değiştirilmesi genellikle normal homosistein seviyesini dönmeye yardımcı olur. Yüksek homosistein seviyesinin diğer olası nedenleri şunlardır:

Düşük tiroid hormonu seviyeleri.

Böbrek hastalığı.

Sedef hastalığı.

Bazı ilaçlar.

Genetik sebepler. Homosistein Seviyesi Nasıl Ölçülür? Homosistein, basit bir kan testi kullanılarak ölçülür. Homosistein seviyeniz çok yüksekse, onu düşürmeniz gerekir. Kan damarlarınızda tıkanıklık varsa bu önemlidir. Bazen doktorunuz dikkatli bir bekleme yaklaşımı uygulayabilir. Bu, doktorunuzun homosistein testileri yaparak seviyenizi yakından izleyeceği ancak düşürmek için adım atmayacağı anlamına gelir. Kardiyovasküler hastalık için başka önemli risk faktörleriniz yoksa ve aterosklerozunuz yoksa (atardamarlarınızda plak birikmesi) doktorunuz bu bekleme sürecini gerçekleştirebilir. Homosistein seviyeniz daha da artarsa, etkili bir tedavi ile düşürmeniz gerekebilir. Hiçbir çalışma, homosistein seviyelerini düşürmenin felçleri, kalp krizlerini veya diğer kardiyovasküler durumları azaltmaya yardımcı olduğunu göstermedi. Ancak yüksek homosistein seviyesi kalp hastalığı için bir risktir. Bu nedenle homosistein seviyesinin normal olması sağlık için iyidir. Yüksek Homosistein Seviyesini Nasıl Düşürülür? Daha fazla meyve ve sebze yemek, homosistein seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir. Ispanak gibi yapraklı yeşil sebzeler iyi folat kaynaklarıdır. Diğer iyi folat kaynakları şunları içerir:

Birçok kahvaltılık gevrek.

Güçlendirilmiş tahıl ürünleri.

Mercimek.

Kuşkonmaz.

Çoğu fasulye.

Diyetinizdeki B-6 vitamini miktarını artırmanız gerekebilir. B-6 vitamini açısından zengin besinler şunları içerir:

Güçlendirilmiş kahvaltılık tahıllar.

Patates.

Muz.

Garbanzo fasulyesi (nohut).

Tavuk.

Ayrıca yediğiniz B-12 vitamini miktarını artırmanız gerekebilir. İyi B-12 vitamini kaynakları şunları içerir:

Süt Ürünleri.

Sakatat etleri (karaciğer gibi).

Sığır eti.

Bazı balık türleri.

Diyetinizi ayarlamak, homosistein seviyenizi düşürmek için yeterli olmayabilir. Bu durumda doktorunuz bir folat takviyesi almanızı önerebilir. Ayrıca bir B-6 vitamini ve B-12 vitamini takviyesi de almanız gerekebilir. Homosistein Neden Zararlıdır? Homosistein, metilasyon işleminin bir parçası olarak üretilen doğal olarak oluşan bir amino asittir. C4H9NO2S formülüne sahiptir ve vücut kimyası dengesiz olduğunda kan plazmasında bulunan bir protein türevidir. Homosistein diyetten elde edilmez, bunun yerine muhtemelen vücudun her hücresinde meydana gelen çok aşamalı bir işlemle metiyoninden biyosentezlenir. Metiyonin Ne Demektir? Metiyonin, gıda proteininin bir bileşeni olarak alınan bir amino asittir ve öncelikle et, yumurta, süt ürünleri, balık, tavuk, tohum, kuruyemiş ve bazı sebzelerde bulunur. Metiyonin, metiyonin adenosiltransferaz enzimi tarafından S-adenosilmetiyonine (SAM) aktive edilir. Dolaşımdaki homosistein seviyeleri, iki yoldan biriyle hızlı metabolizması nedeniyle genellikle düşüktür bu duruma bağlı olarak homosistein metabolizması da etkilenir. Homosistein Vücuda Zararları Vücuttaki homosisteinin karmaşık metabolizması, vitamin türevli faktörlere büyük ölçüde bağlıdır ve B12 vitamini, folik asit ve B6 vitamini eksiklikleri hiperhomosisteinemi ile ilişkilidir. Homosisteinin vücutta birikerek hücre hasarına ve majör hastalığın başlangıcına neden olmasının nedeni, biyokimyasal dönüşüm sürecinin genellikle bu gerekli vitaminlerin eksikliğinden dolayı düzgün çalışmamasıdır. Bu yollar gerekli vitamin ve minerallerden yoksunsa, tehlikeli homosistein seviyeleri ve potansiyel hastalıklar ortaya çıkabilir. Homosistein düşüklüğü de vücuda zarar verir.