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Honaz ilçesinde itiraz edilen 41 sandıktaki oylar tekrar sayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

AK Parti, CHP’li belediye başkan adaylarının kazandığı Denizli’nin Honaz ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti, CHP’li belediye başkan adaylarının kazandığı Denizli’nin Honaz ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etti. İtiraz üzerine Honaz ilçesindeki 42 sandık tekrar sayılmaya başlandı.
31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işleminin yapıldığı Honaz ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389 oy alırken, AK Parti’nin adayı Turgut Devecioğlu ise 9 bin 382 oy aldı. Buna göre, CHP Honaz’da 7 oy farkla seçimleri kazanmış oldu. Bunun üzerine AK Parti İl Başkanlığı tarafından ilçedeki 41 sandığa itiraz edildi. İtiraz üzerine sandıklardaki oylar dün gece Pamukkale İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından tekrar sayılmaya başlandı. Gece 15’e yakın sandıktan çıkan sonuçların sayımının tamamlandığı, geriye kalan sandıklardaki oyların sayımına ise bugün akşam saatlerinde devam edileceği öğrenildi. Sonuçların ise bu gece netlik kazanacağı aktarıldı.
Öte yandan, sayım esnasında ilçe seçim kurulu çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, sayımın basına kapalı gerçekleştiği aktarıldı.

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