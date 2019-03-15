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Honaz Tüneli’nde toprak kayması: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 22:55 | Son Güncelleme

Denizli-Antalya karayolunda yapımı devam eden Honaz Tüneli içinde yaşanan toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Denizli’de yapımı devam Honaz Tüneli’nin içindeki yol kenarına boru döşenmek için açılan 1,5 metre yüksekliğindeki çukurda toprak kayması yaşandı.

Denizli-Antalya karayolunda yapımı devam eden Honaz Tüneli içinde yaşanan toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Denizli’de yapımı devam Honaz Tüneli’nin içindeki yol kenarına boru döşenmek için açılan 1,5 metre yüksekliğindeki çukurda toprak kayması yaşandı. Bu sırada çukurda çalışma yapan işçilerden Ahmet Türkmenoğlu kayma esnasında bulunduğu yerden çıkamayınca toprak altında kaldı. Türkmenoğlu’nu çıkarmak için ilk müdahaleyi diğer işçi arkadaşları yaparken olay yerine daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile AFAD ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AFAD’ın da desteği ile Türkmenoğlu’nu çıkarmak için yaklaşık yarım saatlik bir çalışma yaptı. Ardından yaralı olarak çıkarılan talihsiz işçi ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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