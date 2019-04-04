Honaz ve Babadağ'da oylar yeniden sayıldı, fark azaldı ama başkanlar değişmedi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan adayı Yüksel Kepenek'in 8 oyla, Babadağ ilçesinde de Millet İttifakı adayı CHP'li Ali Atlı'nın 17 oyla kazandığı 31 Mart yerel seçim sonuçlarına AK Parti'nin yaptığı itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı. Yenilenen sayım sonunda Honaz'da Yüksel Kepenek 3 oyla, Babadağ'da da Ali Atlı 15 oyla başkan seçildi.

Honaz ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Yüksel Kepenek, ilçe belediye başkanlığını 9 bin 389 oyla kazandı. En yakın rakibi AK Parti'nin adayı mevcut başkan Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy aldı. CHP'nin 8 farkla kazandığı sonuçlara AK Parti, 2 Nisan günü itiraz etti. Honaz İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazını, tutanaklarda çelişkiler olduğunu belirleyip kabul etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Seçim Kurulu'nda 80 sandıktan 41'inde oylar yeniden sayıldı. Kepenek'in 9 bin 389 olan oyu 9 bin 387'ye düştü. Devecioğlu'nun 9 bin 381 olan oyu ise 9 bin 384'e yükseldi. Kepenek, yeni sonuçlara göre 3 oy farkla başkanlığı kazanan isim oldu.

BABADAĞ'DA DA YENİDEN SAYILDI

Babadağ ilçesinde de sandıktan Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan adayı Ali Atlı'ya 1720 oy, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Salim Demirezen'e 1703 oy çıktı. AK Parti'nin itirazı üzerine ilçedeki 22 sandıktan 21'i yeniden sayıldı. Tekrar sayılan oylarda 17 oy olan fark 15'e indi. Atlı'nın oyları aynı kalırken, Demirezen'in 1703 olan oyu 1705'e yükseldi. Ali Atlı 15 oy farkla başkan seçildi.

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