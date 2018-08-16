Honaz'da 102 kilo esrara 1 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki ormanlık alanda ektiği Hint kenevirinin hasadını yapan ve 102 kilo esrar elde eden zanlı, uyuşturucuyu koyduğu çuvalları kamyonetine yüklerken jandarma ekiplerince suçüstü yakaladı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Honaz ilçesindeki Aydınlar Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda kenevir eken 1 kişi, jandarma ekiplerince takibe alındı. Ekipler şüphelinin ormanlık alan içerisinde kenevir bitkilerinin hasadını yaparak kurumaya bıraktığını tespit etti. Ardından operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, kenevir hasadından elde ettiği 102 kilo esrarı çuvallar içerisinde kamyonetine yüklediği sırada, zanlıyı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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