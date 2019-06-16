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Honaz'da 3.3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Honaz'da 3.3 büyüklüğünde deprem

DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Honaz ilçesi Gürleyik Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.41’de meydana geldi. Yerin 6.82 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Gürleyik mahallesi, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.

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