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Honaz'da cennet elması için hasat dönemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:03 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'nin cennet elması ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Denizli'nin Honaz ilçesinde hasat başladı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin cennet elması ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Denizli'nin Honaz ilçesinde hasat başladı.
Honaz'da, çiftçiler için önemli gelir kaynağı olan ve 7 bin 500 dekar arazi üzerinde üretimi yapılan cennet elmasında hasat başladı. İnsan iş gücüyle toplanan ve zedelenebilir yapısıyla toplanması zahmetli olan ürün dallardan alınıp, kasalara dizilerek yurt içi pazarına gönderiliyor. Genellikle kadın işçilerin çalıştığı hasatta 'Canbaz' adı verilen merdivene tırmanan işçiler, toplama işlemini yapıyor. İlçede bu yıl 12- 15 bin ton rekolte beklenirken yaş halinin kilogram fiyatı kalitesine göre 2,5- 3 TL, kurutulmuş hali ise 30- 35 TL arasında değişiyor. 32 bin nüfuslu ilçede üretilen cennet elması, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor. Ekim ayı sonu başlanan hasat işlemi, kasım ayına kadar devam ediyor.
ÜRETİCİ KALİTE VE REKOLTEDEN MEMNUN
Kızılyer Mahallesi'nde üreticilik yapan Osman Çavuş, bu yılki ürünlerinin kalite ve lezzet anlamında üst seviyede olduğunu söyledi. Kurutulmuş cennet elması üretiminin çiftçiler için önemli bir alternatif haline geldiğini ifade eden Çavuş, "Daha önceden ürünlerimizi sadece yaş haliyle satabiliyorduk. Pazarda düşük fiyattan alıcı buluyorduk. Cennet elması, yapısından dolayı da çabuk bozulabilen bir meyve. Biz de alternatif değerlendirme yolları aramaya başladık. Daha sonra araştırıp ürünlerimizi kurutmaya başladık. Kurutulmuş cennet elmasının tadı çok güzel. Üreticiler için önemli bir alternatif haline geldi. Bu yılki rekolteden memnunuz. Yiyenler, kurutulmuş halini çok beğeniyor" dedi.

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