HABER

Honaz'da kaza; motosikletli öldü, otomobil sürücüsü yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 17:14 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki motosikletliye ardından elektrik direğine çarptı.

Honaz'da kaza; motosikletli öldü, otomobil sürücüsü yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki motosikletliye ardından elektrik direğine çarptı. Olay yerinde kalbi durup, hayata döndürülen motosikletli Ömer Sağlam, hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Enver Çaylak ise tedaviye alındı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, Honaz'a bağlı Aşağıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Enver Çaylak'ın kulladığı 03 LV 185 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, yol kenarında duran Ömer Sağlam'ın 15 AP 175 plakalı motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Sağlam, yol kenarına savruldu. Otomobil ise elektrik direğine çarparak, durdu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalbi duran Sağlam, sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Motosiklet sürücüsü Sağlam ile kazada yaralanan otomobil sürücü Çaylak, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Enver Çaylak'ın ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Honaz'da kaza; motosikletli öldü, otomobil sürücüsü yaralıHonaz'da kaza; motosikletli öldü, otomobil sürücüsü yaralı

PARTNERGülben Ergen yeni sevgilisiyle görüntülendiGülben Ergen yeni sevgilisiyle görüntülendi
ABD’deki saldırılar sonrası New York’ta güvenlik önlemleri arttırıldıABD’deki saldırılar sonrası New York’ta güvenlik önlemleri arttırıldı
Siirt’te elektrik akımına kapılan garson ağır yaralandıSiirt’te elektrik akımına kapılan garson ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.