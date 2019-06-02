HABER

Honaz'da oy verme işlemi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz ilçesinde yapılacak yenileme seçimlerinde oy verme işlemi devam ediyor

DENİZLİ (AA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz ilçesinde belediye başkanlığı için yapılan yenileme seçiminde seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor.

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden Honaz'da cezaevi sandıkları dahil 22 bin 602 seçmen 80 sandıkta oy kullanıyor.

Millet İttifakı'nın CHP'li Honaz Belediye Başkan Adayı Yüksel Kepenek, oyunu Cumhuriyet İlkokulu'nda 1027 No'lu sandıkta kullandı.

Kepenek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki seçimde yenilenmesi kararı alındığını belirterek, "Bugün Honaz'da demokrasi şöleni yaşanıyor. Sonuçların Honaz'a, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sonuç ne olursa olsun demokrasi kazansın. Destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Honaz Belediye Başkan Adayı Turgut Devecioğlu, oyunu Atatürk İlkokulu'nda 1073 No'lu sandıkta kullandı.

Devecioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki seçimde kısıtlı seçmenin oy kullanmasından dolayı seçimin yenilenmesi kararı alındığını hatırlatarak "Sonuçların Honaz'ımıza, Denizli'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün söz Honazlı hemşehrilerimde, kararı onlar verecek." diye konuştu.

Seçime katılımın yoğun olduğu ilçede, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve ilçe belediye başkanları, adaylarına destek vermek için Honaz'a geldi.

Milletvekilleri ve belediye başkanları, oy kullanılan okulları gezerek vatandaşlara sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Avcılar'da kimyasal maddeden etkilenen köpek için seferberlikAvcılar'da kimyasal maddeden etkilenen köpek için seferberlik
Tekirdağ- Çanakkale karayolunda trafik denetimleri arttıTekirdağ- Çanakkale karayolunda trafik denetimleri arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday başkan belediye seçim yenileme YSK

En Çok Okunan Haberler

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.