Honaz'da oy verme işlemi sürüyor

Kepenek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki seçimde yenilenmesi kararı alındığını belirterek, "Bugün Honaz'da demokrasi şöleni yaşanıyor. Sonuçların Honaz'a, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sonuç ne olursa olsun demokrasi kazansın. Destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden Honaz'da cezaevi sandıkları dahil 22 bin 602 seçmen 80 sandıkta oy kullanıyor.

DENİZLİ (AA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz ilçesinde belediye başkanlığı için yapılan yenileme seçiminde seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor.

Devecioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki seçimde kısıtlı seçmenin oy kullanmasından dolayı seçimin yenilenmesi kararı alındığını hatırlatarak "Sonuçların Honaz'ımıza, Denizli'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün söz Honazlı hemşehrilerimde, kararı onlar verecek." diye konuştu.

Seçime katılımın yoğun olduğu ilçede, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve ilçe belediye başkanları, adaylarına destek vermek için Honaz'a geldi.

Milletvekilleri ve belediye başkanları, oy kullanılan okulları gezerek vatandaşlara sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

