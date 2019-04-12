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HONAZ'DA SEÇİM İPTAL EDİLDİ, 2 HAZİRAN'DA TEKRARLANACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Honaz Belediye Başkanlığı seçimi, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonucu iptal edildi.

DENİZLİ'nin Honaz Belediye Başkanlığı seçimi, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonucu iptal edildi. Seçimde oy kullanmaması gereken kişilerin oy kullandığının tespit edildiği gerekçesiyle iptal edilen seçim, 2 Haziran'da tekrarlanacak.
Honaz ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimini, 8 oy farkla Milet İttifakı'nın CHP'li belediye başkan adayı Yüksel Kepenek resmi olmayan sonuçlara göre kazandı. Bunun üzerine AK Parti, seçim kuruluna itiraz etti. Oyların tekrar sayılması üzerine Kepenek ile en yakın rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Turgut Devecioğlu arasındaki oy farkı 1'e indi. AK Parti, bu kez seçimde oy kullanmaması gereken engelli 5 kişinin oy kullandığını gerekçe gösterip, Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, Honaz ilçesindeki seçimleri iptal edip, 2 Haziran 2019'de tekrar seçim yapılmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü
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- Seçim kurulu önünden detay
- Seçim kurulundan tabelasından detay
- Polislerden detay

( Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera :Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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