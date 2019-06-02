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Honaz'da seçim sonuçlandı (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 23:40 | Son Güncelleme

CHP'Lİ KEPENEK, FARKLI KAZANDI Denizli'nin Honaz ilçesinde bugün yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçları ilçe seçim kurulu tarafından açıklandı.

CHP'Lİ KEPENEK, FARKLI KAZANDI
Denizli'nin Honaz ilçesinde bugün yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçları ilçe seçim kurulu tarafından açıklandı. Sonuçlara göre seçimi kazanan Millet İttifakı'nın CHP’li Adayı Yüksel Kepenek, en yakın rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Turgut Devecioğlu’ndan 2 bin 338 oy fazla aldı. Honaz İlçe Seçim Kurulu tarafından Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlar şöyle:
Honaz ilçesinde 21 bin 872 kayıtlı seçmenden 19 bin 613 kişi, 78 sandıkta oy kullandı. Seçimde 19 bin 178 oy geçerli sayılırken, 435 oy ise geçersiz sayıldı. CHP’li Belediye Başkan Adayı Yüksel Kepenek 10 bin 697 oy alarak başkanlığı kazandı. En yakın rakibi AK Partili Turgut Devecioğlu'a ise 8 bin 359 oy çıktı. Seçimde diğer adaylar; Vatan Partisi Adayı Ahmet Gündüz 55 oy, Demokrat Parti Adayı Yılmaz Ballı 29 oy, Saadet Partisi Adayı Nail Şimşek 24 oy, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Hakan Cengiz ise 14 oy alabildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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