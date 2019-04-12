Honaz'da seçimin yenilenmesi kararı

DENİZLİ (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği Denizli'nin Honaz ilçesinde, CHP'nin adayı Yüksel Kepenek, "İlk seçimi nasıl kazandıysak bu seçimi de kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.

Kepenek, ilçedeki seçim ofisi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti ile kurulan ittifak kapsamında CHP'nin adayı olarak seçimi girdiğini, 8 oy ile sandıktan ilk sırada çıktığını, ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz sonrasında farkın önce 5'e daha sonra ise 1'e düştüğünü anlatan Kepenek, çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

YSK'ye kısıtlı ve engellilerin üzerinden itiraz yapıldığını anımsatan Kepenek, "Sonuçta YSK seçimin tekrarlanmasını karar verdi. İlk seçimi nasıl kazandıysak bu seçimi de kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü halk bu görevi bize verdi. Kazanacağımızdan şüphemiz yok." diye konuştu.

CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, "Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek'in yanındayız. Honaz'da onunla birlikte gireceğimiz seçimi tekrar kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Honaz Adayı Turgut Devecioğlu ise seçimin yenilenmesiyle ilgili gerekli açıklamanın AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından yapılacağını bildirdi.

