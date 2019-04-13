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Honaz'da seçimin yenilenmesi kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 18:39 | Son Güncelleme

AK Parti Honaz Belediye Başkan Adayı Turgut Devecioğlu: - "Tutanaklardaki oy sayım hatalarına ve geçersiz oylara ilişkin seçim gününden itibaren her aşamada rakibimiz CHP de itiraz etmiştir. Haklılığımızın ortaya çıkmasından sonra sanki kendileri hiç itiraz etmemiş gibi beyanlarda bulunup sürecin çarpıtılması Honazlı kardeşlerimin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir"

DENİZLİ (AA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği Denizli'nin Honaz ilçesinde AK Parti'li belediye başkan adayı Turgut Devecioğlu, "Tutanaklardaki oy sayım hatalarına ve geçersiz oylara ilişkin seçim gününden itibaren her aşamada rakibimiz CHP de itiraz etmiştir." dedi.

Devecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri için partisinin teveccühü ile AK Parti'den tekrar Honaz Belediye Başkanlığına aday olduğunu hatırlattı.

Sandık tutanaklarındaki yanlışlıklar nedeniyle iki partinin itirazda bulunduğunu, YSK'nin de seçimi kısıtlı seçmen dolayısıyla iptal ettiğini belirten Devecioğlu, "Tutanaklardaki oy sayım hatalarına ve geçersiz oylara ilişkin seçim gününden itibaren her aşamada rakibimiz CHP de itiraz etmiştir. Haklılığımızın ortaya çıkmasından sonra sanki kendileri hiç itiraz etmemiş gibi beyanlarda bulunup sürecin çarpıtılması Honazlı kardeşlerimin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir." dedi.

Millet iradesi dışında hiçbir güç tanımadıklarını aktaran Devecioğlu, "Milletimizin aldığı her karara saygı duyuyoruz ancak millet iradesinin ayak oyunlarına kurban edilmesine de fırsat vermeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Honaz'ın ve Honazlı kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar savunmaya ve korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Süreç

Honaz ilçesindeki seçimde CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi AK Partili Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy almıştı.

AK Parti'nin ilçe seçim kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oylar yeniden sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark da 3'e düşmüştü.

AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin il seçim kuruluna yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark 1'e inmişti.

Bunun üzerine AK Parti YSK'ye başvurmuştu.

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Honaz Oy Sandık seçim YSK

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